Iran poslao poruku Trumpu: 'Kockaru, tvoje vrijeme istječe'

Iranska vojska u ponedjeljak je uputila izravno upozorenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu , najavivši snažnu osvetu zbog američkih napada na iranska nuklearna postrojenja. U priopćenju se navodi da su ti napadi proširili popis "legitimnih ciljeva" za iranske oružane snage. Govoreći izravno Trumpu na engleskom jeziku, glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva iranske vojske Ebrahim Zolfaghari izjavio je: "Kockaru Trump, ti možeš započeti ovaj rat, ali mi ćemo ga završiti."

Njegova izjava uslijedila je nakon što su američke snage izvele niz zračnih napada na tri ključna iranska nuklearna postrojenja – podzemni objekt za obogaćivanje uranija u Fordou, te postrojenja u Isfahanu i Natanzu. Trump je tom prilikom izjavio da su napadi "uništili nuklearne sposobnosti Teherana". Dok svijet čeka odgovor Teherana, vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, u ponedjeljak je na društvenim mrežama komentirao i aktualne izraelske napade, nazvavši izraelsku ofenzivu pokrenutu 13. lipnja "velikom pogreškom".

