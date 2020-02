Korisnicu Hrvatske pošte razljutilo neobično dugo putovanje pošiljke, ali i njihovog čudnog odgovora

Šaljem vam e-mail jer već tri dana ne mogu dobiti, kako kaže govorni automat, “slobodnog agenta”, kako bih vidjela što je s pošiljkom koja mi je 7. siječnja poslana iz Rijeke, tim riječima krenula je prepiska između korisnice Hrvatske pošte i službenika koji zaprimaju elektroničku poštu upućenu na e-mail adresu HP-a.

Naime, ljutitu korisnicu Hrvatske pošte razbijesnilo je nekoliko stvari. Nije tu bilo samo to što je putovanje pošiljke iz Rijeke prema Splitu trajalo punih sedam dana, niti to što je cijeli tjedan omotnica teška 700 grama putovala iz grada udaljenog nepunih 400 kilometara, s kojim nas spajaju autoceste, već i to koliko je trajalo "putovanje" elektorničke pošte upućene iz te državne tvrtke prema zainteresiranoj korisnici.

Svoj je upit HP-u korisnica zaključila brojem pošiljke i poručila nepoznatim HP-ovim radnicima kako se nada da će što prije odgovoriti na mail, jer na internetskoj stranici tvrtke ne može pronaći nikakvu informaciju o pošiljci u rubrici "Traženje poštanskih pošiljaka – Track&Trace".

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nekoliko dana iza toga, 14. siječnja, u sandučiću je pronašla obavijest da može predignuti omotnicu u glavnoj pošti u Splitu.

– Bilo mi je najvažnije da je pošiljka došla, da se nije izgubila i nestala zauvijek i pretpostavila sam da odgovor na mail neću ni dobiti jer je paket isporučen – kaže. No, odgovor Hrvatske pošte stigao je 8. veljače, 27 dana nakon slanja maila.

A najbolja stvar je što su joj napisali da je pošiljka preuzeta prije 24 dana (?!).

– Taj odgovor koji sam dobila nakon 27 dana, pokazuje funkcioniranje tog sustava i užasno me živcira. Stvarno sam bila toliko zadivljena da nisam znala jesam li ovo trebala poslati medijima, javiti njihovim odgovornima ili ih jednostavno zamoliti da me zaposle ako ikako mogu, jer mora da je poseban osjećaj biti ovako neučinkovit, spor i nezainteresiran za rad, bez obzira na plaću koju primaju. Naime, za ovakvu ekspeditivnost jedne službe, poput pošte kojoj je to posebno važno, ne znam kolika bi uopće plaća morala biti, ja bih rekla da bi plaća i od pet lipa bila prevelika za ovakvu angažiranost – poručila je korisnica HP-a za Slobodnu Dalmaciju.

- Korisnica je dobila odgovor Službe za korisnike u propisanom roku, u slučaju da želi uložiti prigovor na rješenje to može učiniti 30 dana od primitka istog. U slučaju kada korisnik smatra da aplikacija za praćenje pošiljaka ne pokazuje realan status pošiljke, odnosno ne radi, najbolje je kontaktirati Službu za korisnike telefonski na broj 072/303 304 kako bi odmah dobili točan status praćene pošiljke - glasi odgovor Hrvatske pošte.

No, da se netko javio na navedeni broj telefona, korisnica ne bi imala potrebu slati mail na koji je dobila odgovor nakon 27 dana.