Koprivnica postala Europska prijestolnica uključenosti i raznolikosti

Koprivnica je u četvrtak u Bruxellesu proglašena Europskom prijestolnicom uključenosti i raznolikosti! U finale za važnu nagradu koja se prvi put dodjeljuje ove godine ušla su ukupno 23 EU grada: čak sedam španjolskih, među ostalim Barcelona i Bilbao, četiri grada iz Njemačke (Koeln, Mannheim), tri iz Italije (Bologna), po dva iz Rumunjske, Belgije i Švedske (Göteborg) te po jedan iz Francuske, Hrvatske i Luksemburga.

“I u finalu smo pobijedil! Hvala vam svima od srca što ste doprinijeli da Koprivnica dobije nagradu kao najbolji mali grad u EU! European capital of diversity and inclusion. Nagradu dodjeljuje DG Just, Ministarstvo pravosuđa Europske unije i tek kad sam tu došla, kad sam vidjela ogromne delegacije, PR agente, novinare i dužnosnike, postalo mi je jasno koliko je ovo važna nagrada.

Za sve vas koji ste kreirali socijalne i javne politike grada Koprivnice, sve vas koji radite u gradskim ustanovama i poduzećima, sve koji volontirate u udrugama ili ste jednostavno dobri ljudi – ova nagrada je za vas.

Baš je emotivno, ali za razliku od gradonačelnika Alcantare koji je dobio 3. nagradu, ja se ipak nisam rasplakala”, napisala je dogradonačelnica Ksenija Ostriž koja je bila na proglašenju pobjednika.

Velika je to stvar za Koprivnicu, ali i Hrvatsku!

Deset posto stanovništva Koprivnice živi s invaliditetom; 2008. godine primila je nagradu „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom”. Strategija gradske uprave za jedinstvenu politiku za osobe s invaliditetom stvara preduvjete za ujednačavanje prilika za osobe s invaliditetom te sprječavanje socijalne isključenosti, tumače u Gradskoj upravi.

Vijeće nacionalnih manjina također štiti prava manjina poput Roma koji dobivaju drugačiju potporu, uključujući smještaj djece u vrtićima. Podaci o pomoći, programima i aktivnostima koje provodi gradska uprava nadziru se i prikupljaju u okviru osiguranja kvalitete.

„Koprivnica je jedini hrvatski grad koji je ušao u finale dodjele nagrade za Europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti. Rezultat je to brojnih socijalnih i demografskih mjera, aktivnosti, programa i projekata koje provodimo u našim ustanovama, a koji su prepoznati i na europskoj razini. Koprivnica je nominirana u čak dvije kategorije, što nas izrazito veseli“, naglasio je ovih dana gradonačelnik Mišel Jakšić.