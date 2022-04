Astronomi riješili misterij! Otkriveno što je neobičan objekt snimljen nad Koprivnicom

Neobičan objekt snimljen prije nekoliko dana na nebu iznad Koprivnice izazvao je veliki interes, a što se točno vidi na snimci koju je objavio portal ePodravina pojasnili su iz Astronomskog društva Koprivnica.

– Osoba koja nam je ustupila snimku kaže da se objekt lagano kretao lijevo-desno te povremeno i gore-dolje. Pritom je svjetlo treperilo i mijenjalo boju. Nikakvog zvuka nije bilo – piše ePodravina.

Što je to moglo biti? Astronomsko društvo Koprivnica tvrdi da je objašnjenje zapravo jednostavno, ali istovremeno i ne baš trivijalno.

Sama snimka traje svega devet sekundi i iz nje se ne može puno zaključiti, ali neke se stvari ipak mogu. Za početak, gibanje objekta nije vidljivo na snimci. Ovo “skakanje” u svim smjerovima je, kao što je poznato svima koji su snimali mobitelom iz ruke, rezultat kretanja ruke koja drži mobitel. Eventualno drugo kretanje nije moguće razaznati. U kadrovima gdje se vide zgrade i dok se povećanje ne mijenja, objekt je uvijek jednako udaljen od zgrada. Doduše, taj dio videa (oko pete sekunde) izuzetno je kratak i teško je nešto smisleno iz njega analizirati, pojašnjavaju astronomi.

Prema izjavama osobe koja je snimila neobičan objekt, on se kretao u više smjerova, ali sasvim lagano. Takvo kretanje se ionako vjerojatno ne bi vidjelo na ovakvoj snimci. Osim toga, da je kretanje bilo upečatljivije, izgledno je da bi i snimka dulje trajala.

Ono što se vidi na snimci i što vjerojatno odgovara stvarnosti je promjena boje. Crvenkasta se ne vidi dobro, ali plava i zelena dosta su zamjetne. Tu je i treperenje, odnosno prividna promjena veličine i sjaja objekta. Naravno, na ovako malim rezolucijama nemoguće je govoriti o obliku, ističu iz ADK.

Oni iskusniji u promatračkoj astronomiji već su na temelju navedenoga vjerojatno naslutili o čemu se radi. Prva pomisao autora ovog teksta bila je dron, no utvrđivanje točnog položaja gdje se neobičan objekt nalazio otklonilo je gotovo sve sumnje.

Što se nalazilo u to vrijeme na tom dijelu neba? Točno na tom dijelu neba u to vrijeme nalazio se Sirius, najsjajnija od svih zvijezda. Smjer gledanja odlično se poklapa, a Sirius je poznat po svom treperenju i promjenama boje. Kretanja kao takvog na snimci nije bilo, osim trešnje mobitela. No, sasvim je lako moguće da je osobi koja ga je promatrala izgledao kao da se kreće, zaključili su iz ADK.

