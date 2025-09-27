NATO će povećati prisutnost u Danskoj nakon incidenata s dronovima

NATO je objavio da će pojačati svoju misiju na Baltičkom moru fregatom za protuzračnu obranu i drugim sredstvima nakon upada u Dansku. Neidentificirani dronovi primijećeni su tijekom noći u blizini vojnih baza u Danskoj, objavile su danske oružane snage, nakon nekoliko upada dronova u zračni prostor u blizini zračnih luka i kritične infrastrukture ovaj tjedan.

NATO će kao odgovor "provoditi još jače mjere opreza s novim sredstvima višestruke namjene u regiji Baltičkog mora", navodi se u priopćenju. Nova sredstva uključuju "platforme za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor i izviđanje i najmanje jednu fregatu za protuzračnu obranu".

Glasnogovornik NATO-a rekao je da neće objaviti pojedinosti o tome koje zemlje će sudjelovati u toj misiji. Time će se ojačati misija "Baltički stražar" pokrenuta u siječnju nakon niza incidenata u kojima su bili oštećeni telekomunikacijski kablovi i plinovodi na dnu Baltičkog mora. Savez je ovaj mjesec pokrenuo i misiju "Istočni stražar" kako bi ojačao obranu svojeg istočnog krila zbog upada ruskih dronova u poljski zračni prostor. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u subotu NATO i EU da će "svaka agresija protiv njegove zemlje naići na odlučan odgovor".