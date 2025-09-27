Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
JAČE MJERE OPREZA

NATO će povećati prisutnost u Danskoj nakon incidenata s dronovima

FILE PHOTO: A damaged drone lies after falling in the eastern Polish village of Czosnowka
Dariusz Stefaniuk/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
27.09.2025.
u 23:15

Glasnogovornik NATO-a rekao je da neće objaviti pojedinosti o tome koje zemlje će sudjelovati u toj misiji.

NATO je objavio da će pojačati svoju misiju na Baltičkom moru fregatom za protuzračnu obranu i drugim sredstvima nakon upada u Dansku. Neidentificirani dronovi primijećeni su tijekom noći u blizini vojnih baza u Danskoj, objavile su danske oružane snage, nakon nekoliko upada dronova u zračni prostor u blizini zračnih luka i kritične infrastrukture ovaj tjedan.

NATO će kao odgovor "provoditi još jače mjere opreza s novim sredstvima višestruke namjene u regiji Baltičkog mora", navodi se u priopćenju. Nova sredstva uključuju "platforme za prikupljanje obavještajnih podataka, nadzor i izviđanje i najmanje jednu fregatu za protuzračnu obranu".

Glasnogovornik NATO-a rekao je da neće objaviti pojedinosti o tome koje zemlje će sudjelovati u toj misiji. Time će se ojačati misija "Baltički stražar" pokrenuta u siječnju nakon niza incidenata u kojima su bili oštećeni telekomunikacijski kablovi i plinovodi na dnu Baltičkog mora. Savez je ovaj mjesec pokrenuo i misiju "Istočni stražar" kako bi ojačao obranu svojeg istočnog krila zbog upada ruskih dronova u poljski zračni prostor. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je u subotu NATO i EU da će "svaka agresija protiv njegove zemlje naići na odlučan odgovor".

Pod hitno izbrišite ove tri apllikacije s mobitela! Potajno vas špijuniraju
FILE PHOTO: A damaged drone lies after falling in the eastern Polish village of Czosnowka
1/7
Ključne riječi
baltičko more Rusija dronovi NATO Danska

Komentara 3

Pogledaj Sve
OB
Oblivion
00:09 28.09.2025.

Znači,dront keti iznad proklete vojne baze i u toj bazi nema vonika sa snajperom da ga skine

KR
Kraj
23:54 27.09.2025.

sve to Ukrajina šalje

Avatar AFUERA
AFUERA
23:50 27.09.2025.

A kako to kad padne dron na tlo nema nikakve rupe niti komadica drona? Pa to su jace slike nego pad wtc 7 u ny

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još