Novo izdanje službenog seta eurokovanica - Euro set Vukovar 2026.

Euro set Vukovar 2026. kovnički sjaj
Foto: Hrvatska kovnica novca
17.02.2026.
u 13:40

Hrvatska kovnica novca izdaje novi set hrvatskih euro kovanica u kvaliteti otkova kovnički sjaj. Euro set obuhvaća sve apoene optjecajnog kovanog novca eura i euro centa s godinom kovanja 2026.

Euro set Vukovar 2026. posvećen je gradu smještenom na ušću rijeke Vuke u Dunav, čija se povijest u pisanim izvorima bilježi od početka 13. stoljeća. Tijekom vremena Vukovar je izrastao u važno trgovačko i prometno središte. Njegov identitet danas obilježavaju snažni simboli suvremene hrvatske povijesti, među kojima se ističe vukovarski vodotoranj, kao i bogata baština vidljiva u gradskoj jezgri, dvorac Eltz i arheološki lokalitet Vučedol.

Foto: Hrvatska kovnica novca

Euro set Vukovar 2026. u kvaliteti otkova kovnički sjaj dostupan je u ograničenoj seriji od 5.000 komada, a bit će dostupan za kupnju putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 19. veljače 2026. u 9 sati.

