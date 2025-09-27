Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PROTUZRAČNA OBRANA JE PRIORITET

Načelnici glavnih stožera oružanih snaga članica NATO-a u Rigi o ruskim povredama zračnog prostora

storyeditor/2025-09-27/2025-09-05T133544Z_1204076833_RC2MLGAPU7NK_RTRMADP_3_DENMARK-POLITICS.JPG
Foto: IDA MARIE ODGAARD/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.09.2025.
u 21:41

U svom obraćanju latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs rekao je da je "hitni prioritet danas očito protuzračna obrana"

Načelnici glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica NATO-a sastali su se danas u latvijskoj Rigi kako bi razgovarali o višestrukim ruskim povredama zračnog prostora zemalja zapadnog vojnog saveza. – Danas izražavam punu i nedvosmislenu solidarnost sa svim saveznicima čiji su zračni prostori povrijeđeni. Odgovor saveza bio je snažan i samo će se nastaviti jačati. Povrede zračnog prostora predstavljaju čin nepromišljene eskalacije koji ugrožava živote, a Rusija snosi punu odgovornost za te postupke – rekao je u uvodnom govoru admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, organizacije s 32 članice.

Dragone je ukazao na povijesne događaje napominjući da su 25. rujna 1939. sovjetski bombarder i izviđački zrakoplov narušili zračni prostor Latvije, Litve i Estonije, opisujući to kao "početni signal odlučnosti Moskve da nametne svoju volju". "Taj trenutak trebao bi danas u nama duboko odjeknuti", rekao je.

U svom obraćanju latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs rekao je da je "hitni prioritet danas očito protuzračna obrana". Prema njegovim riječima, "Rusija nastavlja niz provokacija, a nedavno je bezobzirno prekršila zračni prostor Poljske i Estonije". Istovremeno, neidentificirani dronovi primijećeni su u petak navečer iznad najveće danske vojne baze, priopćila je policija, nakon preleta dronova iznad danske zračne luke Aalborg u toj nordijskoj zemlji ranije ovog tjedna.

– Mogu potvrditi da smo imali incident oko 20.15 sati po lokalnom vremenu koji je trajao nekoliko sati. Jedan ili dva drona viđena su izvan i iznad zračne baze u Karupu – rekao je policajac Simon Skelsjaer za AFP. Baza u Karupu dijeli piste sa zračnom lukom Midtjylland, ali nijedan let nije bio ugrožen jer nije bilo planiranih komercijalnih letova, rekao je Skelsjaer.

Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da je Danska posljednjih dana žrtva hibridnog napada. Zračne luke u Danskoj bile su zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor. Ovi incidenti uslijedili su tjedan dana nakon što je Danska objavila da prvi put nabavlja precizno oružje dugog dometa za napad na udaljene ciljeve, ocijenivši da će Rusija predstavljati prijetnju u "godinama koje dolaze". 

Pod hitno izbrišite ove tri apllikacije s mobitela! Potajno vas špijuniraju
storyeditor/2025-09-27/2025-09-05T133544Z_1204076833_RC2MLGAPU7NK_RTRMADP_3_DENMARK-POLITICS.JPG
1/7
Ključne riječi
Danska Mette Frederiksen protuzračna obrana Rusija NATO

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još