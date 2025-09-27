Načelnici glavnih stožera oružanih snaga članica NATO-a u Rigi o ruskim povredama zračnog prostora

Načelnici glavnih stožera oružanih snaga zemalja članica NATO-a sastali su se danas u latvijskoj Rigi kako bi razgovarali o višestrukim ruskim povredama zračnog prostora zemalja zapadnog vojnog saveza. – Danas izražavam punu i nedvosmislenu solidarnost sa svim saveznicima čiji su zračni prostori povrijeđeni. Odgovor saveza bio je snažan i samo će se nastaviti jačati. Povrede zračnog prostora predstavljaju čin nepromišljene eskalacije koji ugrožava živote, a Rusija snosi punu odgovornost za te postupke – rekao je u uvodnom govoru admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, organizacije s 32 članice.

Dragone je ukazao na povijesne događaje napominjući da su 25. rujna 1939. sovjetski bombarder i izviđački zrakoplov narušili zračni prostor Latvije, Litve i Estonije, opisujući to kao "početni signal odlučnosti Moskve da nametne svoju volju". "Taj trenutak trebao bi danas u nama duboko odjeknuti", rekao je.

U svom obraćanju latvijski predsjednik Edgars Rinkēvičs rekao je da je "hitni prioritet danas očito protuzračna obrana". Prema njegovim riječima, "Rusija nastavlja niz provokacija, a nedavno je bezobzirno prekršila zračni prostor Poljske i Estonije". Istovremeno, neidentificirani dronovi primijećeni su u petak navečer iznad najveće danske vojne baze, priopćila je policija, nakon preleta dronova iznad danske zračne luke Aalborg u toj nordijskoj zemlji ranije ovog tjedna.

– Mogu potvrditi da smo imali incident oko 20.15 sati po lokalnom vremenu koji je trajao nekoliko sati. Jedan ili dva drona viđena su izvan i iznad zračne baze u Karupu – rekao je policajac Simon Skelsjaer za AFP. Baza u Karupu dijeli piste sa zračnom lukom Midtjylland, ali nijedan let nije bio ugrožen jer nije bilo planiranih komercijalnih letova, rekao je Skelsjaer.

Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da je Danska posljednjih dana žrtva hibridnog napada. Zračne luke u Danskoj bile su zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor. Ovi incidenti uslijedili su tjedan dana nakon što je Danska objavila da prvi put nabavlja precizno oružje dugog dometa za napad na udaljene ciljeve, ocijenivši da će Rusija predstavljati prijetnju u "godinama koje dolaze".