Revolucija na cestama: Ovi vozači moraju imati posebne kartice ako ne žele plaćati visoke kazne

Uvodi se novi red u taksi-sektor uvođenjem obveznih taksi-kartica s QR kodovima koje otkrivaju sve relevantne podatke o pružatelju usluge, piše dnevnik.hr. Sustav se sastoji od dvije kartice – jedne za vozača i druge za vozilo – a njihovo posjedovanje bit će preduvjet za rad.

Renata Jandrašek iz Agencije za komercijalnu djelatnost pojasnila je da skeniranje QR koda omogućuje izravan pristup sustavu radi provjere valjanosti kartice u stvarnom vremenu, istaknuvši pritom četiri ključna uvjeta za vozače. Prema riječima Tomislava Mihotića, tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, vozač mora imati najmanje 21 godinu, posjedovati vozačku dozvolu B kategorije, položiti ispit za autotaksi-vozača prema posebnom programu te, što je najvažnije, imati čistu kaznenu evidenciju.

Kartice s petogodišnjim rokom valjanosti trebale bi povećati transparentnost i sigurnost. Ivana Šimundić Vulin iz Eko taxija naglašava kako će putnici unaprijed znati tko ih vozi i kakvo iskustvo vozač ima, što podiže kvalitetu usluge.

Antun Trojnar iz Obrtničke komore Zagreb dodaje kako je u općem interesu da građani budu informirani i sigurni tijekom vožnje. I sami vozači, poput Deana Sekulića, podržavaju uvođenje reda kako bi se suzbila nelojalna konkurencija i ilegalni rad.

S druge strane, Ivan Bulat iz Zadra pozdravlja inicijativu uz uvjet da nadzor bude pravedan i temeljit, posebno naglašavajući potrebu za strožim provjerama stranih radnika. Cijena kartice iznosi 80 eura, odnosno 150 eura u hitnom postupku, a od 4. lipnja bit će obvezna za sve. Iako u Hrvatskoj ima gotovo 40.000 taksi-vozača, do sada je zaprimljeno tek 2800 zahtjeva. Jandrašek stoga apelira na vozače da ne čekaju zadnji tren, jer će nakon isteka roka uslijediti stroge kontrole, kazne i zabrane rada.