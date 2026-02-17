Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENA U TAKSIJIMA

Revolucija na cestama: Ovi vozači moraju imati posebne kartice ako ne žele plaćati visoke kazne

Split: Nakon završetka Ultre taksisti su imali pune ruke posla
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 13:48

Od 4. lipnja svi taksisti moraju imati kartice s QR kodom – bez njih zabrana vožnje i visoke kazne

Uvodi se novi red u taksi-sektor uvođenjem obveznih taksi-kartica s QR kodovima koje otkrivaju sve relevantne podatke o pružatelju usluge, piše dnevnik.hr. Sustav se sastoji od dvije kartice – jedne za vozača i druge za vozilo – a njihovo posjedovanje bit će preduvjet za rad.

Renata Jandrašek iz Agencije za komercijalnu djelatnost pojasnila je da skeniranje QR koda omogućuje izravan pristup sustavu radi provjere valjanosti kartice u stvarnom vremenu, istaknuvši pritom četiri ključna uvjeta za vozače. Prema riječima Tomislava Mihotića, tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, vozač mora imati najmanje 21 godinu, posjedovati vozačku dozvolu B kategorije, položiti ispit za autotaksi-vozača prema posebnom programu te, što je najvažnije, imati čistu kaznenu evidenciju.

Kartice s petogodišnjim rokom valjanosti trebale bi povećati transparentnost i sigurnost. Ivana Šimundić Vulin iz Eko taxija naglašava kako će putnici unaprijed znati tko ih vozi i kakvo iskustvo vozač ima, što podiže kvalitetu usluge.

Antun Trojnar iz Obrtničke komore Zagreb dodaje kako je u općem interesu da građani budu informirani i sigurni tijekom vožnje. I sami vozači, poput Deana Sekulića, podržavaju uvođenje reda kako bi se suzbila nelojalna konkurencija i ilegalni rad.

S druge strane, Ivan Bulat iz Zadra pozdravlja inicijativu uz uvjet da nadzor bude pravedan i temeljit, posebno naglašavajući potrebu za strožim provjerama stranih radnika. Cijena kartice iznosi 80 eura, odnosno 150 eura u hitnom postupku, a od 4. lipnja bit će obvezna za sve. Iako u Hrvatskoj ima gotovo 40.000 taksi-vozača, do sada je zaprimljeno tek 2800 zahtjeva. Jandrašek stoga apelira na vozače da ne čekaju zadnji tren, jer će nakon isteka roka uslijediti stroge kontrole, kazne i zabrane rada.

Ključne riječi
taksisti Taksi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!