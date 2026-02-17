Naši Portali
Tech.Weekend

Od AI-ja do sveobuhvatne revolucije: Tech.Weekend u Rovinju postaje središnje mjesto za biznis budućnosti

VL
Autor
Promo
17.02.2026.
u 13:46

Rovinj će i ove godine, u sklopu legendarnog Weekend.19 ugostiti najznačajnije vizionare i tehnološke stručnjake, ali pod novim, ambicioznijim imenom: Tech.Weekend. Nakon što je AI.Weekend prošle godine na velika vrata uveo umjetnu inteligenciju u regionalni mainstream, Tech.Weekend sada širi vidike na cjelokupni tehnološki ekosustav koji danas definira svaku industriju bez iznimke.

Tech više nije samo za IT sektor – on je za sve

Glavna premisa Tech.Weekenda je da danas više ne postoje "netehnološke" tvrtke. Svaka banka, supermarket, hotel ili agencija u svojoj su srži tehnološki sustavi, stoga ovaj festival nije namijenjen isključivo programerima. 

Direktor programa Tech.Weekenda, Nikola Pavešić, koji u Rovinj donosi bogato međunarodno iskustvo iz Infobipa i japanskog Nikkeija te s velikih međunarodnih konferencija poput Pioneers Asia i Infobipova Shifta, ističe kako je tehnologija ušla u svaku poru društva. Tech.Weekend je mjesto gdje najznačajniji vizionari i stručnjaci oblikuju budućnost. Danas je svaka firma tehnološka – od ministarstva do tvornice. Ako ste poslovnjak, inovator ili samo korisnik, ovdje ćete saznati kako će tehnologija utjecati na vaš život u sljedećih pet, deset ili čak dvadeset godina“, poručuje Pavešić.

Svjetska imena na rovinjskoj pozornici

Program Tech.Weekenda ugostit će lidere koji su svoje vizije pretvorili u globalne uspjehe, a među prvim potvrđenim imenima su Ivan Burazin i Moaffak Ahmed. Ivan Burazin, ikona regionalne tech scene, osnivač Codeanywhere-a i pokretač Shift-a, danas kao CEO startupa Daytona, koji je nedavno zaključio investicijsku rundu Serije A vrijednu čak 24 milijuna dolararedefinira način na koji najveće svjetske korporacije razvijaju softver. Uz njega, u Rovinj stiže i Moaffak Ahmed, serijski poduzetnik poznat kao „dobri duh“ finske startup scene. Kao jedan od najutjecajnijih europskih angel investitora i ključna figura iza finskog tehnološkog čuda, Ahmed donosi neprocjenjive uvide u to kako se grade i financiraju tvrtke koje mijenjaju svijet.

Teme koje kroje sutrašnjicu: Od AI agenata do obrane i obrazovanja

Kroz dinamične rasprave, festival će protresti ključne trendove koji prestaju biti znanstvena fantastika i postaju poslovna stvarnost. Sudionici će doznati kamo idemo nakon prvog vala umjetne inteligencije i što donose novi AI agenti, dok će se u domeni financija i zdravstva razgovarati o svemu od stable-coin-a do personaliziranih terapija koje spašavaju živote.

Poseban fokus bit će stavljen i na aktualnu sferu automatizacije obrambenih sustava te pitanje digitalnog suvereniteta, ali i na nužnost modernizacije obrazovanja koje je formatom ostalo u prošlom stoljeću. Uz duboke zarone u pojmove poput venture capitala i ekonomije dijeljenja, Tech.Weekend na Weekendu.19 nudi neprocjenjiv networking s vizionarima koji doslovno grade budućnost. A u već dobro poznatoj Weekend. maniri, neće nedostajati i vrhunske zabave. Upravo je to ključna vrijednost Weekend.19 formata: on na jednom mjestu okuplja predvodnike iz svih sfera poslovanja, omogućujući sudionicima da se u opuštenoj atmosferi druže i razmjenjuju ideje s liderima iz najrazličitijih industrija. Vrijedi istaknuti da kotizacija za Tech.Weekend osigurava ulaz na cijeli Weekend19., što uključuje pristup svim dvoranama i svim paralelnim festivalima, pružajući posjetiteljima jedinstvenu priliku da u jednom vikendu istraže najnovije trendove iz svijeta tehnologije, medija, marketinga, biznisa, financija, zdravlja i obrazovanja. 

Svi zainteresirani mogu iskoristiti posebnu pogodnost i kupiti dvije kotizacije po cijeni jedne do 22. veljače. Više informacija o ovoj ponudi i detalje o programu možete pronaći na službenoj stranici festivala i na društvenim mrežama: InstagramuFacebookuLinkedinu

