Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
RASTE ZABRINUTOST

Hrvatica iz Danske nakon preleta dronova: 'Neki kupuju zalihe kao u vrijeme pandemije'

Aalborg Airport Thursday morning
Foto: BO AMSTRUP/REUTERS
1/5
Autori: Večernji.hr, Vesna Klanac/Hina
27.09.2025.
u 22:14

Danska premijerka Mette Frederiksen u četvrtak je rekla da je Danska posljednjih dana žrtva hibridnog napada

U tjedan dana danski zračni prostor narušen je dronovima već tri puta, a posljednji incident zabilježen je iznad najveće vojne baze u zemlji. Stanovnici Aalborga, grada pogođenog ovim incidentima, sve su zabrinutiji, rekla je za RTL Danas Hrvatica iz Danske Kristina Stamenković 

– Ljudi se pitaju: Čiji su dronovi? Zašto ih nismo otkrili na vrijeme?. Neki Danci počeli su kupovati zalihe kao u vrijeme pandemije, konzerviranu hranu, toalet papir i slične potrepštine. No, većina nastavlja živjeti kao i do sada – rekla je.

Iako Rusija negira bilo kakvu povezanost s incidentima, Danska premijerka Mette Frederiksen u četvrtak je rekla da je Danska posljednjih dana žrtva hibridnog napada. Zračne luke u zapadnoj Danskoj ponovno su otvorene rano u četvrtak nakon što su bile zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor tijekom noći. Ovi incidenti su uslijedili tjedan dana nakon što je Danska objavila da prvi put nabavlja precizno oružje dugog dometa za napad na udaljene ciljeve, ocijenivši da će Rusija predstavljati prijetnju u "godinama koje dolaze".
Ključne riječi
Mette Frederiksen Rusija dronovi Danska

Komentara 2

Pogledaj Sve
GA
Gastarbeiter2
22:38 27.09.2025.

Ja sam do sada mislio da kada ti nešto ili netko udje u zračni prostor a nepoznato je, da se to blago rečeno obara. Što ne bi trebao biti nekakav veliki tehnički izazov. To što se ne obara je jako "znakovito". Za shvatiti cijeli mehanizam potrebno je samo malo inteligencije i to je to.

A5
a51
22:32 27.09.2025.

ma nije to nista...ali da se podsjetimo..."Misteriozni dronovi Tajanstveni dronovi viđeni su posljednjih tjedana većinom iznad New Jerseyja, iznad vojnih baza i obala, što je izazvalo špekulacije o potencijalnoj stranoj umiješanosti. Unatoč tome, vlasti umiruju javnost. Predsjednik Joe Biden izjavio je kako ti incidenti nisu povezani s "nečim zlobnim"."

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još