Hrvatica iz Danske nakon preleta dronova: 'Neki kupuju zalihe kao u vrijeme pandemije'

U tjedan dana danski zračni prostor narušen je dronovima već tri puta, a posljednji incident zabilježen je iznad najveće vojne baze u zemlji. Stanovnici Aalborga, grada pogođenog ovim incidentima, sve su zabrinutiji, rekla je za RTL Danas Hrvatica iz Danske Kristina Stamenković

– Ljudi se pitaju: Čiji su dronovi? Zašto ih nismo otkrili na vrijeme?. Neki Danci počeli su kupovati zalihe kao u vrijeme pandemije, konzerviranu hranu, toalet papir i slične potrepštine. No, većina nastavlja živjeti kao i do sada – rekla je.

Iako Rusija negira bilo kakvu povezanost s incidentima, Danska premijerka Mette Frederiksen u četvrtak je rekla da je Danska posljednjih dana žrtva hibridnog napada. Zračne luke u zapadnoj Danskoj ponovno su otvorene rano u četvrtak nakon što su bile zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor tijekom noći. Ovi incidenti su uslijedili tjedan dana nakon što je Danska objavila da prvi put nabavlja precizno oružje dugog dometa za napad na udaljene ciljeve, ocijenivši da će Rusija predstavljati prijetnju u "godinama koje dolaze".