Konferencija o velikom biznisu unutar najbrže rastuće gaming industrije

Gaming industrija je najbrže rastuća industrija u svijetu s eksponencijalnim rastom posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj godišnje uprihodi više od 500 milijuna kuna i nastavlja strelovito rasti.

Upravo je globalnom tržištu videoigara koje trenutno vrijedi 180 milijardi dolara i i najbrže je rastući oblik zabave na svjetskoj razini posvećena BUSINESS IN GAMING CONFERENCE u organizaciji GameHub TV-a i uz ekskluzivno medijsko pokroviteljstvo Večernjeg lista koja će se održati u Algebri u Zagrebu 22. veljače 2023. Ova konferencija prvi je uvid u poslovni aspekt svijeta video igara, a posvećena je razvoju, promociji i rastu gaming sektora i pratećih industrija.

Konferencija će okupiti renomirane stručnjake iz gaming biznisa - od direktora i vlasnika hrvatskih i europskih game developerskih tvrtki, preko organizatora esport evenata do predstavnika međunarodnih, državnih i lokalnih institucija, a koji će nam omogućiti bolji uvid u drugu najbrže rastuću industriju u Hrvatskoj.

Business in Gaming konferenciju otvorit će Raajev Girdhar, Global Operations Director u Wargamingu, jednom od najpoznatijih proizvođača videoigara u svijetu, a koji su zaslužni za naslove World of Tanks i World of Warships. O game developmentu u kriznim situacijama s njim će razgovarati Vedran Jelavić aka Veco, bivši europski prvak upravo u igri World of Tanks.

O razvoju gaminga na europskoj razini i podršci institucija ovoj industriji govorit će i predsjednik Europske game development federacije, Hendrik Lesser, dok će o sličnoj temi na lokalnoj razini govoriti Aleksandar Gavrilović iz CGDA, kao i Daniel Rafaelić, bivši čelnik HAVC-a.

Nikola Stolnik iz Good Game Agency upoznat će nas s organizacijom B2B esport evenata, dok će Leo Tot, dobro poznati game dev senpai, s kolegama iz Reboota razgovarati o organizaciji gaming evenata poput Infogamera, Reboot Develop Blue i Reboot Develop Red konferencija.

O novom aspektu online svijeta Metaversu i marketingu u gamingu govorit će Karolina Bąkowska iz Gameset agencije, kao i Vjeko Srednoselec iz Dentsu gaminga. Bit će riječi i o korporativnom marketingu i influensanju u gamingu na panelu u organizaciji Dentsu creative agencije.

Više informacija bit će dostupno uskoro na platformama Večernjeg lista i na GameHub web stranici stoga ne propustite nabaviti svoje ulaznice na vrijeme i doznati kakva nas budućnost očekuje u najbrže rastućoj industriji svijeta.