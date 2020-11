Konačno se usuglasili: Milanović i Plenković postigli dogovor o terminu sjednice VNS-a

Neslaganja između predsjednika države i premijera oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost čini se da se ipak približavaju svome kraju. Kako neslužbeno doznajemo, iako još uvijek traju dogovori oko dnevnog reda između Pantovčaka i Banskih dvora, neslužbeni izvori kažu kako je postignut dogovor da će se sjednica održati i to, ne sutra 20. studenog već u ponedjeljak.

I iako dnevni red još nije do kraja usuglašen iz ranijeg pisma koje je predstojnik Ureda predsjednika države Orsat Miljenić poslao predstojniku ureda premijera Zvonimiru Frki Petešiću lako se dade zaključiti što su ključe točke prijepora koje još treba otkloniti.

Naime, predsjednik države, poznato je, nije bio za opciju da se pitanje kršenja Daytonskog sporazuma na štetu hrvatskog naroda u Federaciji BiH stavlja u okvir položaja Hrvata u susjednim državama kako je to pak predlagao premijer. Milanović je po tom pitanju isticao argument kako u vidu treba imati da su Hrvati u BiH konstitutivan narod i da se zbog toga njihov status ne može staviti u istu ravan sa statusom pripadnika hrvatske nacionalne manjine u drugim susjednim državama.

I dok se neslužbeno jučer moglo čuti kako će se oko teme Hrvata u BiH i drugim susjednim državama ipak postići u konačnici neko kompromisno rješenje to se teško može očekivati i za prijedlog premijera da se na sjednici Vijeća govori i o Nacionalnoj strategiji i tijeku izrade Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. A što je predsjednik države već ustvrdio da je riječ o vrlo važnom pitanju, ali koje nije tema koja bi se trebala raspraviti Vijeću za nacionalnu sigurnost.

Biti će zanimljivo vidjeti i tko će sve sudjelovati na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Pogotovo nakon što je predsjednik države više puta zadnjih dana izričito kazao da će se isključivo držati zakona, a zakon je po pitanju sastava Vijeća i više nego jasan. Premijer smatra drugačije.

- Ako je jedna od tema Covid-19, onda u skladu sa zakonom smatramo da bi bilo korisno, mudro i dobro da, recimo, ministar zdravstva kaže nešto izravno o tome - kazao je premijer Plenković u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Pri tome je i podsjetio kako je zdravstva već bio na sjednici VNS-a, dok je Milanović također bio predsjednik.



- Ako je moglo tada, ne vidim zašto se to ne bi moglo sada, a sukladno sa zakonom to se može. Nema tu dopuštenja, tu ćemo se dogovarati oko toga, ja smatram da je to dobro, pametno i korisno, mislim da bi i njemu bilo korisno da čuje od ministra zdravstva o čemu se radi, a ne samo nama koji inače imamo tu prigodu - kazao je premijer.

No kako se u međuvremenu se doznalo da je ministar zdravstva Beroš također zaražen Covidom-19 jasno je da od njegovog dolaska na sjednicu Vijeća nema ništa, a neslužbeno se čuje i kako je predsjednik Milanović i dalje pri svom stavu kako na sjednici nema što raditi nitko tko po zakonu nije član Vijeća. Pa tako ni glavna državna odvjetnica za koju je premijer također htio da dođe na sjednicu s obzirom da bi jedna tema na Vijeću trebala biti i pitanje funkcioniranja pravosudnog sustava Hrvatske, posebice u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Do ponedjeljka bi se trebalo znati i gdje će se točno sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održati - u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici što je lokacija koju premijer drži najprimjerenijim mjestom s obzirom na epidemiološku situaciju ili pak u Vili Weiss na čemu inzistira predsjednik države.