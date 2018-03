Komunalci više neće smjeti prodavati lijesove i pogrebnu opremu

Je li točno da se komunalna poduzeća za održavanje groblja više neće moći baviti prodajom pogrebne opreme, vijenaca, osmrtnica (ukratko, organizacijom pogreba), već će to obavljati privatna poduzeća, što znači pogodovanje bogaćenju privatnika? Posljedično, hoće li to dovesti do poskupljenja godišnjih grobnih naknada i grobnih mjesta?

Odluka do ljeta

Pitanja su to koja se nameću nakon informacija da se spremaju izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu (regulira održavanje cesta, zelenih površina, groblja, javne rasvjete, građevina javne namjene i čistoću javnih površina). Prijedlog izmjena navedenog Zakona očekuje drugo čitanje u Saboru pa bi zastupnici o svemu mogli odlučivati prije svog ljetnog raspuštanja. A dođe li do usvajanja izmjena, upozoravaju neki, moglo bi biti i raznih poskupljenja koja će biti svaljena na leđa, a koga drugog, nego građana. Naime, zakonskim se izmjenama određuje da se komunalna poduzeća – za održavanje cesta, groblja, javne rasvjete – više ne smiju baviti tržišnim djelatnostima, što na primjeru komunalnog poduzeća za održavanje groblja znači da će ono i dalje biti nadležno za prodaju grobnih mjesta, uređenje i održavanje groblja, ali više neće smjeti prodavati pogrebnu opremu, vijenaca i osmrtnice. Taj bi dio posla pripao privatnim tvrtkama. Stoga smo uvodna pitanja uputili nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

– Trgovačko društvo čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave koje obavlja komunalnu djelatnost neće moći obavljati drugu tržišnu gospodarsku djelatnost. Primjerice, trgovačko društvo koje obavlja komunalnu djelatnost održavanje groblja i krematorija unutar groblja te pružanja usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja neće moći obavljati pogrebničku djelatnost (prijevoz pokojnika, prodaja pogrebne opreme, cvijeća...), osim ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave pogrebničku djelatnost ne proglasi komunalnom djelatnošću – uzvraćeno nam je jučer iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U nastavku je uslijedila i tvrdnja da nikakvih poskupljenja ne bi trebalo biti.

Cijena sada niža od tržišne

– Nema pouzdanih podataka da trgovačka društva čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave koje istovremeno obavljaju komunalne djelatnost i tržišne djelatnosti prihodom ostvarenim od obavljanja tržišne djelatnosti financiraju obavljanje komunalnih djelatnosti. Istovremeno, činjenica da dobrom broju slučajeva spomenuta trgovačka društva obavljaju tržišne djelatnosti ispod uobičajene cijene na tržištu, može upućivati na zaključak da se tržišne djelatnosti obavljaju sredstvima prikupljenima (namijenjenima) obavljanju komunalnih djelatnosti. Dakle, nema razloga očekivati poskupljenje komunalnih usluga – tvrde u Ministarstvu.