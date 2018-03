Policajka zaustavila vozača pa ostala u čudu kad mu je vidjela vozačku dozvolu

Da se uistinu svega nagledaju tijekom karijere, još jednom su dokazali policajci iz engleskog grada Milton Keynesa.

Jedna je policajka prije nekoliko dana zaustavila vozača automobila u spomenutom gradu, a kada ga je tražila vozačku dozvolu, malo je reći da se iznenadila vidjevši je.

Vozač joj je dao vozačku dozvolu Homera Simpsona iako za volanom nije sjedio taj legendarni lik iz popularne animirane serije.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH