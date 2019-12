Milanović komentirao izjavu Grabar-Kitarović o poslovima za 8000 eura

Uoči okruglog stola u Saboru na temu "Slučaj franak - neriješena pravna pitanja i mogućnosti za zakonske intervencije“ predsjednički kandidat Zoran Milanović dao je podršku ovoj borbi te zahvalio stranci Snaga na potpori.

- Moja podrška bila je najkonkretnija dok sam bio premijer, dok sam vodio izvršnu vlast, mi smo u tri navrata mijenjali situaciju s frankom u koju su nas nečinjenjem uvalili prethodnici, u četiri godine mi smo se prvo pozabavili kamatnom stopom, pa tečajem franka i na kraju konverzijom, što je na kraju dovelo do toga da je prije svega spašeno na 1000 i tisuće hrvatskih obitelji, i to smatram demografskom politikom jer ljude ne mogu tjerati i učiti kako da vode svoj privatni život, koliko djece da imaju, tu snagu i taj obraz nemam, ali vidio sam na vlastite oči, u vlastitoj obitelji ljude mojih godina, liječnike, uspješne ljude, koji su se financijski raspadali, otišli u Irsku i Belgiju, sad im je malo bolje.

Da nije bilo takvih kredita, to im se ne bi događalo, zato sam to tada vidio kao mjeru nacionalne sigurnosti i kao demografsku mjeru, ljudima je promijenjen život, a sada gospoda ide dalje, imaju moju podršku da se u tome, neću reći razračunaju s bankama, nego naprosto da tjeraju pravdu i traže svoje. Jer danas biti ljevičar i socijaldemokrat nije kao prije 20, a posebno 50 godina, danas se prava ljudi brane upravo ovako, ljudi koji se ne mogu sindikalno organizirati dok se ne organiziraju na ovakav način, ljudi koji rade raznovrsne poslove, koji nisu zgusnuti na jednom mjestu, u tvornici i vrlo je teško okupiti ih u zaštiti prava, a kad se problem stvori, kad je akutan, onda prvo reagira izvršna vlast, i podsjećam, bez podrške HDZ-a, tek u zadnjem trenutku, preko volje, zavidno, sitno. Moje odluke i odluke moje Vlade bile su potpuno autonomne, hvala na podršci – kazao je Milanović. To su, nastavlja, mjere moderne europske ljevice, zaštita od zuluma banaka. U borbi za pravednu Hrvatsku ako postane predsjednik, može pomoći svojim govorom, odnosno glasom, kaže.

- Glas i snaga, govor, s time mogu doprinijeti, ali ne pritiskom na pravosuđe, mada dužnost predsjednika jeste da pritišće pravosuđe, ali ne DORH, da traži da se neke prakse ujednače, da sa zdravim očima i minimalnim pravničkim znanjem ukazujem na očite nelogičnosti i kriminal – rekao je Milanović. Predsjednik stranke Snaga Goran Aleksić dodao je kako od Milanovića, ako pobijedi, iščekuje da se na Pantovčaku održavaju okrugli stolovi na temu švicaraca i da im uvijek budu otvorena vrata gore.

- To imate, ova vlada i prethodna HDZ-ova vlada su uvijek bile u smrtnom strahu pred bankama i centrima moći kojima čak i ne pripadaju jer su outsideri, ali su silnici, veliki kad treba biti jak prema malima, pozivam HDZ da se promijene – odgovara mu Milanović.

Osvrnuo se u na jučerašnju izjavu aktualne predsjednice kako je s drugim državama dogovorila da hrvatski građani preko interneta iz Hrvatske zarađuju 8000 eura.

- Ja sad mogu biti sarkastičan, bojim se da me ne optuže za seksizam, ali slika govori više od riječi, ono što smo vidjeli govori za sebe – prokomentirao je Milanović jučerašnji istup svoje protukandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović. Iako ona ističe da jedina ima izborni program, Milanovića zanima je li to ono što se jučer moglo vidjeti na televiziji.

- Ne mogu, što god kažem, bit ću pregrub. To nije program i predsjednik ne smije zavaravati javnost s programom, to je laž. Kad vam kažem što je moj program, govorim o ovakvim stvarima kao švicarac, to je snaga tog programa. Dakle, što sam radio ranije, i što ću raditi kasnije, i garantiram vam da neću pomahnitati kad me građani izaberu, kao što je predsjednička kandidatkinja na određeni način izašla iz tračnica i kao što jedan drugi kandidat planira, vidjeli biste što bi se dogodilo kad bi birali ljude bez iskustva, bez povijesti. Sa mnom znate na čemu sam, pozivam ljude da me podrže, ne radi simpatija, nego radi zdravog razuma. Ima barem jedan simpatičan kandidat među nama za koga bih glasao od srca jer volim tu vrstu humora, ali previše je tu na stolu – rekao je Milanović, vjerojatno se referirajući na kampanju Daria Juričana koji želi biti Milan Bandić koji je upravo u tom trenutku prošao Markovim trgom, pa su se srdačno pozdravili.

Što se tiče najave ministra državne imovine da će oni koji ne glasuju za Kolindu Grabar Kitarović morati snositi posljedice unutar HDZ-a za to, Milanović kaže kako je to HDZ koji znamo.

- To je HDZ, nemoral, zulum, i to je to. Inače, ja ne znam je li taj član Vlade uopće ušao u HDZ, ma vjerojatno je, oni svi ulaze u HDZ – uzvraća Milanović.

Ne vjeruje da su točne informacije o minimalnim troškovima u kampanjama pojedinih kandidata.

- Ne možeš potrošiti 0 kuna, znači da nisi među ljudima, benzin i nafta te košta, dakle, to je fejk. Troškovi su jako mali u odnosu na zakonski maksimum, HDZ je dizao taj budžet za europske izbore, sad mi tražimo promjenu načina biračkih odbora, protiv toga može biti samo netko tko nešto skriva, dakle HDZ – kaže Milanović.

Ne zamara se, dodaje, kritikama HDZ-ovaca na njegov račun, posebice onog dijela koji se odnosi na traženje da objavi s kime je surađivao dok je vodio svoju tvrtku. Podsjeća da su ga prvo prozivali da se vratio politiku jer je propao u biznisu, a sad tvrde da se besramno obogatio u tom poslu, te zaključuje kako su to vrlo zbunjeni ljudi. Nije želio komentirati ni napade glavnog tajnika HDZ-a i Gordana Jandrokovića na taj račun.

- Ništa o gospodinu poduzetniku, ništa o tome, to je opet pokušaj da se izazove kavga, on je tajni agent 808, toliko je dobio glasova, i predsjednik je Sabora, dakle ja ne bih polemizirao. Jučer sam rekao jednu riječ za njega i iza toga stojim, ono što je govorio bila je notorna laž, više puta ponavljana laž, i skini mi se više s leđa čovječe, to je neistina, sve je čisto, ali ti si predsjednik Sabora, to što si tajnik HDZ-a, od tamo ćete potjerati vrlo brzo, ali predsjednik Sabora si, morat ćemo stajati kraj iste zastave kad ja budem predsjednik. Ne želim da taj prostor bude tako toksičan, uvijek se on gura kao divizija za napad, i uvijek se razbije – zaključuje Milanović.