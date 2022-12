Kolaps u SAD-u: Zbog jake zimske oluje otkazane tisuće letova

Zračni prijevoznici otkazali su više od 4400 letova u SAD-u u petak zbog jake zimske oluje koja je omela rad aerodroma diljem SAD-a i zadala frustracije tisućama putnika tijekom blagdana. Otkazivanja su se nastavila nakon što je u četvrtak otkazano 2700 letova, prema stranici za praćenje letova FlightAware. Željeznički putnički prijevoznik Amtrak također je otkazao desetke vlakova koji voze tijekom Božića zbog čega su tisućama putnika narušeni planovi za blagdane.

