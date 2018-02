'Koju poruku šaljemo mladim ljudima: Ili ćete postati član stranke i napredovati ili kupite kartu'

Saborski zastupnici Most nezavisnih lista apelirali su danas da Vlada nastavi pregovore sa sindikatima oko kolektivnih granskih ugovora zbog čega oko 65 tisuća nastavnika i profesora strahuje za budućnost 21 prava koje kolektivni ugovor obuhvaća. Čelnik Mosta Božo Petrov kazao je na konferenciji za novinare u Saboru kako Most želi ukazati na stvarne i konkretne probleme s obzirom da profesori i nastavnici koji su temelj našeg obrazovanja ne mogu doći do onoga što zaslužuju i što im pripada.

- Vlada je prije nekoliko dana prekinula pregovore sa sindikatima oko kolektivnih ugovora, jedva je dočekala razjedinjenost sindikata kako bi to iskoristila. Pozivam sve sindikate da počnu zajedno nastupati, i sam sam bio član sindikata i znam da profesorima i učiteljima nije bitno kojem sindikatu pripadaju nego da netko zastupa njihova prava. Pozivam ih da se vrate za pregovarački stol kao jedna sila – poručio je Mostov Marko Sladoljev. Iako, dodaje, možda izgleda kao da nije povezana tema, podsjetio je kako je HNS kad je ulazio u Vladu to opravdao potrebom za kvalitetnim obrazovanjem i provođenjem obrazovne reforme. A sad ta ista stranka, nastavlja Sladoljev, kao generalnog konzula u New York šalje čovjeka koji nema kompetencije ni obrazovanje za to mjesto.

- Pitam ministricu obrazovanja, koju je HNS predložio, koju poruku šaljemo mladim i obrazovanim ljudima koji čekaju na tržištu rada - ili ćete postati član stranke i napredovati ili kupite kartu za Njemačku u jednom smjeru – komentira Sladoljev.

Tomislav Žagar dodaje kako su učitelji u osnovnim i srednjim školama zabrinuti zbog prekida pregovora Vlade i sindikata oko kolektivnih ugovora koji reguliraju njihovo 21 materijalno pravo.

- Najavili su i mogući štrajk ili neke druge akcije. Iz ministarstva je u škole došao naputak da svi učitelji koriste javni prijevoz umjesto osobnog – kaže Žagar te dodaje kako se to pravda uštedom, jer nemaju valjda za isplatiti 1 kunu po kilometru kao naknadu za prijevoz.

- Ja dolazim iz Slavonije i znam da je to problem jer puno škola je udaljeno od glavnih cesta kojima ide javni prijevoz, i ako se ukine taj dio od 1 kn po kilometru, a podsjećam da mi zastupnici dobivamo 2 kn po kilometru, to će onemogućiti ljudima da idu na posao, kako da odvajaju od svoje plaće – poručio je Žagar ustvrdivši kako se u našem društvu novac suludo troši na druge stvari, pa bar profesori koji obrazuju našu djecu zaslužuju da im standard poraste.

Čelnik Mosta Božo Petrov osvrnuo se i na današnju konferenciju za medije predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka i ministrice obrazovanja Blaženke Divjak na kojoj je najavljeno kako će se na internetskoj stranici HNS-a u realnom vremenu moći pratiti tijek provedbe reforme obrazovanja.

S obzirom da se to prati na stranici HNS-a, a ne samog ministarstva, Petrov se pita ima li HNS uopće dogovor s HDZ-om o provedbi reforme obrazovanja.

- Ovaj potez govori da se od nje neće dogoditi ništa. Ako je jedini način da je provedu kroz političku stranku, znači da nema dogovora na razini Vlade, da nema ništa od reforme – kaže Petrov te zaključuje kako je reforma obrazovanja očito bila samo alibi Vrdoljaku da se opravda zašto ulazi u Vladu.