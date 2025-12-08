Naši Portali
IZBODEN NOŽEM

Poboljšalo se zdravstveno stanje policijskog službenika napadnutog u Splitu

Split: Klinički bolnički centar Split
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Vecernji.hr
08.12.2025.
u 11:48

Napadnut je kada je pokušao zaustaviti 18-godišnjaka za kojim je policija tragala

Poboljšalo se zdravstveno stanje policijskog službenika koji je prošli tjedan napadnut u Splitu. Podsjetimo, on je izboden nožem dok se izvan službe vraćao kući, nakon što je pokušao zaustaviti 18-godišnjaka za kojim je policija tragala. Zadobio je višestruke ubodne rane u području prsnog koša i trbuha. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, danas će ga liječnici s jedinice intenzivnog liječenja pokušati odvojiti od respiratora te vidjeti može li samostalno disati.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko – dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta i Službe za očevide i kriminalističku tehniku, provelo 3. prosinca 2025. očevid na mjestu događaja na području Splita, povodom sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. u svezi s člankom 34. stavak 1. Kaznenog zakona/11.

"Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca 2025. oko 23:30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko – dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja provest će se kriminalističko istraživanje", stoji na njihovim stranicama.
Ključne riječi
Split napad policajac

Želite prijaviti greške?

Kupnja