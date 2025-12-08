Umjetna inteligencija saveznik učenicima, ali ne može zamijeniti učitelja

Peta znanstveno-stručna konferencija Enter, koju organizira Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije u cilju razvoja i unapređenja rada s potencijalno darovitom djecom i mladima, u Splitu je okupila 350 učitelja, profesora, mentora, stručnjaka i edukatora iz cijele Hrvatske, koji su tri dana razmjenjivali znanja, ideje i iskustva. Riječ je o jednom od najvažnijih događaja u Hrvatskoj posvećenih razvoju sustava odgoja i obrazovanja. Bogat program konferencije uključio je 65 predavanja, 8 radionica i panel-rasprave koje su pokrile širok raspon tema: od STEM-a, digitalne nastave i umjetne inteligencije, preko rada s darovitom djecom do socio-emocionalne podrške i kreativnog učenja. Sudionici su imali priliku čuti primjere dobre prakse, inovativne pristupe nastavi te konkretne modele za poticanje kreativnosti i izvrsnosti u školama.

Završno predavanje "Financijska pismenost kao ključ cjeloživotnog učenja i razvoja darovite djece" održao je matematičar i financijski stručnjak Toni Milun. Na zanimljiv način, uz praktične primjere i strategije, naglasio je važnost ranog financijskog obrazovanja, uz koje bi se moglo naučiti kako zarađivati više, trošiti pametnije i ulagati odgovornije. Predavanje je otvorilo raspravu o tome kako školovanje može i mora mladima pružiti alate za samostalan i odgovoran život. Velik je interes izazvalo predavanje Marija Mikića Vučaka iz tvrtke Culex, koji je pokazao kako primjena VR i AR tehnologija može učionicu pretvoriti u motivirajuće, interaktivno i sigurno okruženje za eksperimentalno učenje, što iz godine u godinu sve više postaje standard u modernoj nastavi. Konferencija je zaključena porukama ravnatelja Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije Ivice Zelića te voditelja sekcija, koji su u svojim obraćanjima istaknuli najvažnije zaključke ovogodišnjeg skupa.

Naglasili su kako novi Pravilnik o odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika otvara prostor za daljnje unapređenje procesa identifikacije i pružanja sustavne podrške darovitima, što predstavlja jedan od ključnih koraka prema kvalitetnijem i pravednijem obrazovnom sustavu. Posebno je istaknuta uloga umjetne inteligencije, koja donosi nove mogućnosti učenja i poučavanja te, uz jasno postavljene smjernice, postaje vrijedan saveznik učenicima i učiteljima, premda ne može zamijeniti ulogu nastavnika. Istaknuto je kako modularna nastava, povezana s interdisciplinarnim pristupom i projektnim učenjem, dodatno obogaćuje obrazovni proces i otvara put stvaranju suvremene, dinamične i poticajne učionice 21. stoljeća. Organizatori su ocijenili kako je konferencija Enter još jednom potvrdila da su inovacije, nove tehnologije i razvoj socio-emocionalnih vještina temelj održivog i naprednog odgojno-obrazovnog sustava koji odgovara potrebama današnjeg društva i izazovima budućnosti.