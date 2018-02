'Mi Mostovci biramo teži put za uspjeh'

Posljednjih mjeseci Most se malo više okrenuo svom članstvu te krenuo u osnivanje županijskih i gradskih organizacija u Hrvatskoj. Većinu tog posla obavlja organizacijski tajnik Mosta, Zagrepčanin Natko Felbar koji se priključio Mostu kad se priča iz Metkovića počela širiti na nacionalnu scenu.

Most uvijek vežu uz Metković, koliko je vaša stranka jaka u ostalim dijelovima Hrvatske?

O toj snazi najbolje govori podatak da smo prvu županijsku organizaciju i prve gradske koordinacije osnovali u Slavoniji.

Imate li organizacije u cijeloj Hrvatskoj?

Treba biti iskren i reći da negdje stojimo bolje, negdje gore, upravo zato smo se sad usredotočili na organizaciju na terenu. To što je Most prošao u posljednje dvije-tri godine, nije prošla ni jedna stranka, svi su imali neku uvodnu fazu, a mi iz Mosta odmah smo ubačeni u vatru. S obzirom na to da su osnovani stručni programski savjeti Mosta, naši zastupnici se više neće trebati toliko trošiti radeći na inicijativama i zakonskim prijedlozima nego će zajedno s koordinatorima i povjerenicima krenuti na teren. Primarni cilj nije nam to da stvaramo urede koji će biti svrha sami sebi, već da motiviramo ljude da se aktiviraju u svojoj sredini i bore za sve ono što vide da nije u redu: od socijalnih tema do zdravstva, industrije, trgovine...

Javljaju li vam se i dalje nezavisni načelnici i gradonačelnici?

Javljaju nam se i sretni smo zbog toga, onaj tko se javi sad, taj je doista prepoznao Most kao stranku koja može napraviti promjene i zbog toga to na neki način još više cijenim.

Koliko Most uopće ima članova?

Na platformi Mosta aktivno je uključeno oko 12.000 ljudi, od kojih su neki redoviti članovi, neki pridruženi, a neki samo djeluju na platformi kao nezavisni. Nije nam cilj da svi ti ljudi postanu službeni članovi Mosta, jer se sastojimo upravo od dva krila, stranke Most i platforme s nezavisnim pojedinicma.

Tko su članovi Mosta?

Mladi i visokoobrazovani ljudi koje zanimaju konkretne promjene. Više nismo kao na samom početku rezultat samog bunta, nego su uz nas ljudi koji žele pozitivne promjene i shvatili su da to mogu postići samo ako i sami nešto poduzmu.

Koliko se novih ljudi javlja u stranku, postoji li i dalje interes za nju?

Stabilna smo stranka i uvijek radimo na kvaliteti naše organizacije, na strukturi na terenu. Konvencijama “Pokret ostanka” koje su pred nama, s kojima ćemo ići po gradovima po cijeloj Hrvatskoj, pokazat ćemo da imamo spremne zakonske inicijative s kojima želimo konstruktivno sudjelovati u radu Sabora i u promjenama u Hrvatskoj. Svi prijedlozi su rezultat rada naših novih programskih savjeta koji uopće nisu politički obojeni, to je jedna velika snaga jer se u njima nalaze vrhunski stručnjaci u svojim strukama.

Koliko samo članstvo s terena može utjecati na politike Mosta?

Savjeti su zapravo tu da obrade sve te inicijative i ideje. Možda će se neke od ideja morati odbaciti jer dolazi do križanja više zakona, ali na onim dobrim idejama inzistiramo i nastojimo ih realizirati. Sad ćemo dodatne informacije dobiti i s obilaska terena, želimo biti u kontaktu sa što više ljudi, dobivati što više informacija o pravim problemima naših sugrađana. Bilo bi lijepo kad bi ljudi shvatili da im nudimo alat i svu infrastrukturu, ali da su upravo oni ti od kojih započinju potrebne promjene.

Kad je Vlaho Orepić izišao iz Mosta ponovno su se javile priče o raspadu Mosta. Koliko je njegov izlazak utjecao na članstvo?

Od početka slušamo takva naklapanja, da su bila istinita Most ne bi i dalje činio Klub s više zastupnika od osvojenih mandata, koji beskompromisno otkrivaju istine i brane nacionalne interese. Nakon što se Most pojavio u Saboru, neki mediji tvrde da se raspada. No, nepobitna je činjenica da je Most jedina parlamentarna stranka koja je samostalno osvojila mandate, ali i jedina stranka koja danas u Saboru ima više mandata nego što ih je osvojila na posljednjim izborima. Kako Orepića na odlasku nisu ispratili zastupnici, tako nije ni članstvo.

Kako vidite budućnost Mosta?

Izuzetno sam optimističan, mislim da ćemo rasti i pokazati da imamo kapacitet da postanemo vodeća i najsnažnija stranka u Hrvatskoj. Jedino je upitno hoće li to biti za dvije ili za 10 godina. Ali za sve što je kvalitetno i čvrsto treba vremena. Destruktivne opcije koje se grade preko noći, na isti način i nestaju sa scene.

U Tuđmanovo doba HDZ je stalno padao, a onda se ukazao Sanader: