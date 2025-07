Knjiga upisa popunjena, IPO Žita traje još dva dana

Javna ponuda dionica (IPO) Žito Grupe traje još dva dana. Dosadašnji tijek IPO-a obilježio je velik interes malih I institucionalnih investitora, a knjiga upisa je popunjena na cijeni od 19 eura za dionicu, priopćili su danas iz te kompanije. Uz institucionalne investitore, dionice je upisalo i više od 2600 malih investitora. Javna ponuda traje do 9. srpnja 2025. do 14 sati, a dionice se mogu kupiti u rasponu cijene od 18,50 do 22 eura po dionici.

Iz Žita kažu kako je ovo najveći domaći IPO kompanije u privatnom vlasništvu u hrvatskoj povijesti. Osim zaposlenika, pravo na kupnju dionica imaju i kvalificirani ulagatelji i mali ulagatelji, uključujući fizičke osobe, odnosno građane Republike Hrvatske. Minimalni iznos ulaganja za zaposlenike i male ulagatelje iznosi 300 eura. Mali ulagatelji mogu predati svoje ponude u poslovnicama Zagrebačke banke, putem e-riznice i u poslovnicama Erste banke ili putem George Internet bankarstva. Radnici to mogu učiniti u poslovnicama Zagrebačke banke ili putem e-riznice.

Žito Grupa ima oko 1200 zaposlenika i vodeća je poljoprivredno-prehrambena grupacija u Slavoniji i jedna od nacionalnih lidera u sektoru. Najveći je proizvođač jaja, lider u preradi uljarica i drugi najveći proizvođač svinja na domaćem tržištu. Kompanija upravlja s ukupno 17.800 ha obradivih površina, što je čini drugim najvećim obrađivačem poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj, te vrši otkup uroda s dodatnih 60.000 ha koje obrađuje 3000 kooperanata.

Realizacijom IPO-a prikupljena sredstva bi se koristila prvenstveno za projekte iz najavljenog investicijskog ciklusa te za potencijalne akvizicije. U iduće tri godine Žito Grupa planira 125 milijuna eura uložiti za investicije i akvizicije za potrebe organskog i anorganskog rasta, zaključili su iz grupacije.