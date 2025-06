Izlazak na burzu, novim dioničarima Pipunić prepušta 26 posto Žita

Dugo planiran i pripreman izlazak na burzu vodeće hrvatske poljoprivredno-prehrambene grupacije Žito napokon je ušao u samu završnicu. Danas počinje upis dionica u okviru javne ponude (IPO) koja će potrajati do 9. srpnja, a uz velike institucionalne investitore upućena je i malim ulagateljima te zaposlenicima, pri čemu je minimalni ulog za "male" investitore utvrđen na 300 eura. Prilikom jučerašnje objave javnog poziva obznanjeno je da je raspon prodajne cijene utvrđen od 18,5 do 22 eura. Prema broju dionica u ponudi te utvrđenom rasponu cijene cijela operacija trebala bi težiti između 118 i 141 milijun eura, što znači da je posrijedi najveći IPO neke privatne kompanije u Hrvatskoj. Po njezinu zaključenju novi bi dioničari u vlasničkoj strukturi trebali participirati barem 25 posto plus jednu dionicu, odnosno oko 26 posto temeljnoga kapitala.

To implicira vrijednost kompanije nakon IPO-a između 469 i 558 milijuna eura, rekao je Jozo Ljubičić, član Uprave Žita zadužen za financije. Uz ostalo, on je podsjetio na ključne financijske pokazatelje Grupe, poput lani ostvarenih 335 milijuna eura konsolidiranog prihoda te rekordne operativne dobiti EBITDA-e od 66 milijuna, odnosno gotovo 20-postotne EBITDA marže. Glavnina od ukupno predviđenih 6,65 milijuna dionica u ponudi odnosi se na novoemitirane dionice (4,43 milijuna). IPO uz njih uključuje i trezorske dionice, dok se približno petina ukupno ponuđenih dionica odnosi na prodaju manjeg dijela paketa dionica koji drži obitelj Marka Pipunića kao predominantni vlasnik Žita.

Tako strukturirana ponuda znači i da glavnina prikupljenih sredstava predstavlja svježi kapital koji će završiti u kompaniji. Kako ističu u njezinoj Upravi, između 95 i 113 milijuna eura odnosi na vrijednost ponude novih plus trezorskih dionica te će poslužiti za financiranje većine projekata iz najavljenog investicijskog ciklusa i selektivnih akvizicija, u cilju daljnjeg razvoja Grupe u svim segmentima poslovanja. "U našim bilancama uspješnost je vidljiva, u proteklih 35 godina pokazali smo da znamo raditi i nositi se s konkurencijom. Zašto ići na IPO ako nemate gnjavaže s procesom odlučivanja, sve ide glatko, imate nisku razinu zaduženosti?

Ta odluka seže iz 2018. kad sam bio u Monte Carlu s ljudima koji jako dobro znaju raditi s obiteljskim tvrtkama. Moja obitelj i ja smo shvatili smo da je za nastavak razvoja Žita izlazak na burzu, odnosno tranzicija u tvrtku na tržištu kapitala pravi put", istaknuo je u pomalo emotivnom izlaganju predsjednik Uprave Žito grupe Marko Pipunić. Dodao je i kako će se "truditi sačuvati Žito dok je živ", naglašavajući i kako IPO ne znači prodaju većinskog udjela već poziv i ponudu partnerstva novim investitorima. Uvjeren je u velik potencijal kompanije i u dobru investicijsku priču njezina vertikalno integriranog modela poslovanja.