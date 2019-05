Klasična 'sačekuša' u Dugavama: Stavio je periku, uzeo pištolj i pucao prema žrtvi

Krvavom rukom nekontrolirano je, dok je padao na beton ispred zgrade, prešao preko nekoliko zvona na portafonu u Čalogovićevoj ulici u novozagrebačkim Dugavama. Nije uspio pritisnuti ni jedno od tih zvona prije nego što je pao, ali više se nije mogao dići jer je u nogama imao tri prostrijelne rane koje mu je nekoliko trenutaka prije pucajući na njega iz pištolja nanio 26-godišnji napadač.

Srušio se pred zgradom

I dalje ležeći pred ulazom u zgradu, ranjeni 40-godišnjak skinuo je hlače sa sebe kako bi vidio gdje je točno pogođen, nakon čega je sam sebi pokušao zaustaviti krvarenje. Dok je to pokušavao napraviti, u pomoć mu je priskočila jedna od obližnjih stanarki koja je igrom slučaja tuda prolazila. Ovaj događaj, koji je policija nešto kasnije okarakterizirala kao pokušaj ubojstva, odigrao se u ponedjeljak malo prije 22 sata, a sve je započelo pred kafićem Play Off smještenom tridesetak metara od ulaza u zgradu pred kojom se ranjeni 40-godišnjak srušio.

– Kad sam mu prišao i pitao ga, s obzirom na to da ga nikada prije nisam vidio pa sam pretpostavio da nije iz susjedstva, što radi tu, rekao je da je došao u kafić potpisati nekakve ugovore o prodaji automobila. Nakon što je izašao iz kafića i hodao možda desetak metara, netko je počeo pucati na njega, a on se dao u bijeg – kazuje Ivan Radić, inače predstavnik stanara u Čalogovićevoj 1, koji je, čim je čuo pucnjeve, nazvao policiju i potom se, dvije-tri minute kasnije spustio pred ulaz u zgradu gdje je zatekao ranjenika i susjedu koja mu je pomagala. Napadač, koji je imao periku, trčao je za 40-godišnjakom i prema njemu ispalio ukupno sedam ili osam hitaca.

Klasična “sačekuša”

Prema svemu sudeći, bila je riječ o klasičnoj “sačekuši”, čiji je cilj bio zastrašivanje jer, da ga je napadač želio pogoditi u tijelo, to bi sigurno i učinio. Međutim, ono na što napadač nije računao jest to da su se u trenutku kad je krenuo pucati u kafiću Play Off nalazila i dvojica policajaca izvan službe. Tamo su, kako smo saznali, bili sasvim slučajno, a u istom kafiću su redoviti gosti. Čim su čuli pucnjeve istrčali su van i premda nisu bili naoružani, hrabro krenuli trčati za napadačem i tako mu donekle pomutili planove.

Dok je bježao od njih 26-godišnjak je bacio pištolj u jedan šaht koji je policija kasnije pronašla, a policajci su ga sustigli nakon minutu-dvije trčanja te su ga uspjeli svladati i zadržati do dolaska svojih kolega. Inače, i napadač i napadnuti otprije su poznati policajcima zbog nekih kaznenih djela, a koji se motivi kriju iza ove “sačekuše”, tek se treba utvrditi.