U Češkoj 'hara' hepatits A. Do sada je preminulo preko 30 ljudi

Češka bilježi rekordan broj slučajeva hepatitisa A u posljednjih četrdeset godina, piše Denik.cz. Liječnici su zabilježili 2880 slučajeva zaraze, što je 4,5 puta više nego prošle godine. Broj preminulih popeo se na 31, dok su lani zabilježena dva smrtna slučaja, objavio je Državni zavod za javno zdravstvo (SZÚ). U studenom je zabilježeno 505 novih slučajeva, što je blagi pad u odnosu na listopad. Međutim, epidemiološka situacija je i dalje ozbiljna. Žarište je Prag, gdje je zabilježeno više od 40 posto svih slučajeva zaraze. Iza njega su Srednjočeška i Moravsko-šleska regija.

"Slučajevi su prijavljeni u svim dobnim skupinama, od najmlađe djece do umirovljenika", priopćio je SZÚ. Oni navode kako se bolest najviše širi među radno aktivnim stanovništvom, posebno u dobi od 35 do 44 godine. Među djecom najviše je oboljelih u skupini od pet do devet godina. Prema Zavodu, stariji od 65 godina su zaštićeni jer su preboljeli veliku epidemiju krajem 70-ih i imaju protutijela. Također su rekli kako petina oboljelih pripada posebno ranjivim skupinama kao što su ovisnici o drogama i alkoholu te beskućnicima. Međutim, stručnjaci upozoravaju i da se bolest širi na opću populaciju.

"Posljednjih tjedana bilježi se porast broja slučajeva posebno u Pragu, gdje se epidemija proširila i izvan zajednice rizičnih osoba. Porast slučajeva posljednjih tjedana prijavljuje i Južnomoravska regija, prvenstveno u zajednici beskućnika i studenata", istaknuli su iz SZÚ-a. Više od tri četvrtine zaraženih zahtijevalo je hospitalizaciju na infektivnim odjelima. "Slučajevi hepatitisa A u Češkoj Republici obvezno se prijavljuju, spadaju među zarazne bolesti kod kojih se naređuje izolacija u zdravstvenim ustanovama za stacionarnu skrb", objavio je Zavod.

Svi necijepljeni bliski kontakti zaraženih nalaze se pod strogim liječničkim nadzorom. Njima je na mjesec dana zabranjeno korištenje bazena, sauna i teretana te odlazak na posao ili u školu. Te osobe se također cijepe kako bi se spriječio daljnji razvoj bolesti. Samo u Pragu cijepljeno je 5000 ljudi. Od posljedica bolesti preminulo je 28 muškaraca i tri žene. "Rizik od teškog tijeka i smrti raste s godinama i veći je kod osoba s kroničnim bolestima jetre ili oslabljenim imunitetom", upozorili su iz SZÚ-a. Također su dodali kako je trećina preminulih bila u dobi između 60 i 69 godina.

Epidemija je dovela do naglog rasta interesa za cijepljenje, pa su tako liječnici ove godine primijenili preko 220.000 doza cjepiva. Lani je potrošeno oko 66 tisuća cjepiva. Zbog nestašice, Češka je osigurala izvanredne isporuke cjepiva, a Ministarstvo zdravstva najavilo je da će do siječnja stići više od 125.000 dodatnih doza.

Hepatitis A poznat je i kao "bolest prljavih ruku", a prenosi se stolicom zaražene osobe. Dovoljna je i mala količina virusa na neopranim rukama da se osoba zarazi. Ljudi se mogu zaraziti i preko predmeta koje je dirala zaražena osoba, poput ručki u javnom prijevozu, kvaka ili košarica u trgovinama.

Bolest se može prevenirati temeljitim pranjem ruku sapunom, osobito prije jela i nakon korištenja toaleta. Preporučuje se i dezinfekcija ruku. "Virus hepatitisa A vrlo je otporan i dugo preživljava, posebno u hladnom i vlažnom okruženju, kao što je sada. Što je površina hladnija, vlažnija i hrapavija, to duže virus hepatitisa A može preživjeti na njoj", zaključili su stručnjaci SZÚ-a.