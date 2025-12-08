Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
TISUĆE ZARAŽENIH

U Češkoj 'hara' hepatits A. Do sada je preminulo preko 30 ljudi

Ilustracije grada Praga
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Laura Puklin
08.12.2025.
u 11:57

Epidemija je dovela do naglog rasta interesa za cijepljenje, pa su tako liječnici ove godine primjenili preko 220.000 doza cjepiva. Lani je potrošeno oko 66 tisuća cjepiva

Češka bilježi rekordan broj slučajeva hepatitisa A u posljednjih četrdeset godina, piše Denik.cz. Liječnici su zabilježili 2880 slučajeva zaraze, što je 4,5 puta više nego prošle godine. Broj preminulih popeo se na 31, dok su lani zabilježena dva smrtna slučaja, objavio je Državni zavod za javno zdravstvo (SZÚ). U studenom je zabilježeno 505 novih slučajeva, što je blagi pad u odnosu na listopad. Međutim, epidemiološka situacija je i dalje ozbiljna. Žarište je Prag, gdje je zabilježeno više od 40 posto svih slučajeva zaraze. Iza njega su Srednjočeška i Moravsko-šleska regija. 

"Slučajevi su prijavljeni u svim dobnim skupinama, od najmlađe djece do umirovljenika", priopćio je SZÚ. Oni navode kako se bolest najviše širi među radno aktivnim stanovništvom, posebno u dobi od 35 do 44 godine. Među djecom najviše je oboljelih u skupini od pet do devet godina. Prema Zavodu, stariji od 65 godina su zaštićeni jer su preboljeli veliku epidemiju krajem 70-ih i imaju protutijela.  Također su rekli kako petina oboljelih pripada posebno ranjivim skupinama kao što su ovisnici o drogama i alkoholu te beskućnicima. Međutim, stručnjaci upozoravaju i da se bolest širi na opću populaciju.  

"Posljednjih tjedana bilježi se porast broja slučajeva posebno u Pragu, gdje se epidemija proširila i izvan zajednice rizičnih osoba. Porast slučajeva posljednjih tjedana prijavljuje i Južnomoravska regija, prvenstveno u zajednici beskućnika i studenata", istaknuli su iz SZÚ-a. Više od tri četvrtine zaraženih zahtijevalo je hospitalizaciju na infektivnim odjelima. "Slučajevi hepatitisa A u Češkoj Republici obvezno se prijavljuju, spadaju među zarazne bolesti kod kojih se naređuje izolacija u zdravstvenim ustanovama za stacionarnu skrb", objavio je Zavod.  

Svi necijepljeni bliski kontakti zaraženih nalaze se pod strogim liječničkim nadzorom. Njima je na mjesec dana zabranjeno korištenje bazena, sauna i teretana te odlazak na posao ili u školu. Te osobe se također cijepe kako bi se spriječio daljnji razvoj bolesti. Samo u Pragu cijepljeno je 5000 ljudi.  Od posljedica bolesti preminulo je 28 muškaraca i tri žene. "Rizik od teškog tijeka i smrti raste s godinama i veći je kod osoba s kroničnim bolestima jetre ili oslabljenim imunitetom", upozorili su iz SZÚ-a. Također su dodali kako je trećina preminulih bila u dobi između 60 i 69 godina. 

Epidemija je dovela do naglog rasta interesa za cijepljenje, pa su tako liječnici ove godine primijenili preko 220.000 doza cjepiva. Lani je potrošeno oko 66 tisuća cjepiva. Zbog nestašice, Češka je osigurala izvanredne isporuke cjepiva, a Ministarstvo zdravstva najavilo je da će do siječnja stići više od 125.000 dodatnih doza.

Hepatitis A poznat je i kao  "bolest prljavih ruku", a prenosi se stolicom zaražene osobe. Dovoljna je i mala količina virusa na neopranim rukama da se osoba zarazi. Ljudi se mogu zaraziti i preko predmeta koje je dirala zaražena osoba, poput ručki u javnom prijevozu, kvaka ili košarica u trgovinama.

Bolest se može prevenirati temeljitim pranjem ruku sapunom, osobito prije jela i nakon korištenja toaleta. Preporučuje se i dezinfekcija ruku. "Virus hepatitisa A vrlo je otporan i dugo preživljava, posebno u hladnom i vlažnom okruženju, kao što je sada. Što je površina hladnija, vlažnija i hrapavija, to duže virus hepatitisa A može preživjeti na njoj", zaključili su stručnjaci SZÚ-a.

Superheroji s Rebra: Bebi s vrata odstranili tumor veličine glave, otkrili detalje nevjerojatno složenog zahvata

Ključne riječi
cijepljenje hepatitis A Češka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POSLJEDNJI ČAVAO U LJES

Kako su tri čovjeka iz lovačke kuće u Beloveškoj šumi srušila supersilu i promijenila svijet

Nakon gomilanja unutrašnjih problema i reformi koje su se izjalovile i izmakle kontroli, jedan loše organiziran, neuspjeli državni udar, u kolovozu 1991. godine, zapečatio je sudbinu Sovjetskog Saveza. Konačni čin odigrao se 8. prosinca te godine u lovačkoj kući u Beloveškoj šumi u Bjelorusiji, kada su trojica predsjednika republika zabila posljednji čavao u lijes SSSR-a. Crvena zastava sa srpom i čekićem posljednji se put na Kremlju zavijorila 25. prosinca 1991., kada je spuštena, što je i simbolički označilo smrt jedne od dvije svjetske supersile, a time i kraj jedne ere

Učitaj još

Kupnja