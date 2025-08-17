Tuča i grmljavina pogodili dijelove Hrvatske: 'Počelo je odjednom padati, voda je tekla niz ulicu'

Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteoalarm za cijelu Hrvatsku – većina zemlje označena je žutim upozorenjem zbog mogućih grmljavinskih nevremena, dok je riječka regija ranije danas bila pod narančastim alarmom zbog izraženog toplinskog vala. Najavljeno je i izrazito primijenjivo vrijeme, koje se pokazalo u istočnom dijelu zemlje.

Promjena vremena koja se najavljivala stigla je u nedjelju oko 9 sati u Brodsko-posavsku županiju, no njeni su učinci značajno varirali ovisno o lokaciji, piše Plus Portal. Dok je u pojedinim dijelovima Slavonskog Broda padala jaka kiša, naselja poput Vinogorja i Varoša zahvatila je i tuča. U Brodskom Stupniku, prema riječima mještana, kiša je jedva natopila tlo. Potpuno drugačije bilo je u Gornjoj Vrbi i Tomici, gdje su se mreže u voćnjacima savile pod težinom sitnog leda, a dijelovi polja bili su prekriveni bijelim slojem. Ipak, samo nekoliko kilometara dalje – ni kap kiše.

- Počelo je odjednom padati. Kiša i led, prije toga grmljavina. Padalo je dosta. Voda je tekla niz ulicu - javio je čitatelj 24sata.

- Nedjelja na istoku Hrvatske djelomice sunčana, poslijepodne uz jači razvoj oblaka mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguća je i tuča. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura od 17 do 20 °C, a danju ponegdje vruće. U središnjoj Hrvatskoj danju vrlo toplo, a jutarnja temperatura oko 19 °C. Uz promjenjivu naoblaku lokalni pljuskovi i grmljavina rjeđi nego na istoku, ali također mogu biti izraženi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Umjeren sjeveroistočnjak i u Gorskoj Hrvatskoj, uz obalu pak jaka bura, osobito navečer lokalno s olujnim udarima. Bit će promjenjivo oblačno, popodne uglavnom u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi i grmljavina, moguće i izraženi. Duž obale dugotrajnija sunčana razdoblja. Najniža temperatura zraka od 14 °C u gorju do 26 °C na obali. Dnevna od 31 do 34 °C, u gorju niža, prognozirala je danas Katarina Katušić, mag. phys. za HRT.