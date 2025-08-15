Stiže preokret nakon paklenih vrućina: Zbog toplinskog vala upaljeni alarmi, a evo što nas tek čeka

Vrijeme će danas biti djelomice, a u unutrašnjosti i pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku te vruće i vrlo vruće. Sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka u Dalmaciji je moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, danju mjestimice jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 37 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog iznimno visokih temperatura, izdana su brojna upozorenja. Crveno, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, na snazi je za kninsku i riječku regiju. "Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", stoji u upozorenju.

Narančasto upozorenje zbog toplinskog je vala izdano za zagrebačku, splitsku i dubrovačku regiju, a žuto za osječku, karlovačku te gospićku. Osim toga, žuto upozorenje izdano je zbog vjetra za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Od subote će biti nestabilnije, no i dalje uz vrućinu koja će najprije u nedjelju popustiti u unutrašnjosti, a u ponedjeljak i na moru. Početkom vikenda popodnevnih pljuskova bit će uglavnom ponegdje u unutrašnjosti, a u nedjelju uz pad temperature i gdjegod na obali. Od ponedjeljka će biti sunčanije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjerena do jaka bura, a danju u, Dalmaciji te prema otvorenom moru sjevernog dijela, u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. U nedjelju će bura prolazno pojačati, ističe DHMZ.

Foto: DHMZ

"U dane vikenda u unutrašnjosti povremeno više oblaka uz povećanu vjerojatnost za mjestimičnu kišu i grmljavinu, a mogući su i izraženiji pljuskovi. Temperatura zraka malo će se sniziti, uz sjeverni vjetar. Početkom novog tjedna opet pretežno sunčano. I na Jadranu početkom novog tjedna većinom sunčanu, uz popuštanje vrućine te buru, mjestimice na udare jaku i olujnu, koja će zapuhati već u nedjelju. Uz to za vikend uglavnom sunčano, ali uz mogućnost za ponegdje poneki pljusak ili malo kiše, posebice u nedjelju", prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.