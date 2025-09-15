Utah Valley University, tri tisuće studenata, jedan hitac s krova. Tko je javno smaknut, mučenik za Krista ili širitelj mržnje kojeg je sustigla karma? Oko lika i djela Charlieja Kirka dva tabora nikad se neće složiti. Polarizirao ih je za života, nastavlja polarizirati i u smrti. Tragedija nakon tragedije jest da se ne mogu složiti ni oko toga da do takve smrti nikada nigdje ne bi trebalo doći. Reakcije su stigle sa svih strana. Institucije su pokazale konsenzus da je političko nasilje potpuno nespojivo s demokratskim vrijednostima. "Charlie Kirk nije bio naš neprijatelj, naš neprijatelj je njegov ubojica", ustvrdili su demokrati u Kongresu. Društvene mreže otkrile su novo dno. "Charlie Kirk je upucan? To je dobro jer je on bio loš čovjek." "Netko je to morao učiniti". Umjesto da zastanu u tišini i osudi, tisuće videa dokumentirale su razigrano slavlje zbog smrti neistomišljenika. Mržnja rađa mržnju, poručuju, poginuo je od ideologije koju je sam zagovarao. To što je bio "polarizirajući" postalo je i objašnjenje i opravdanje za atentat.