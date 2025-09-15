Utah Valley University, tri tisuće studenata, jedan hitac s krova. Tko je javno smaknut, mučenik za Krista ili širitelj mržnje kojeg je sustigla karma? Oko lika i djela Charlieja Kirka dva tabora nikad se neće složiti. Polarizirao ih je za života, nastavlja polarizirati i u smrti. Tragedija nakon tragedije jest da se ne mogu složiti ni oko toga da do takve smrti nikada nigdje ne bi trebalo doći. Reakcije su stigle sa svih strana. Institucije su pokazale konsenzus da je političko nasilje potpuno nespojivo s demokratskim vrijednostima. "Charlie Kirk nije bio naš neprijatelj, naš neprijatelj je njegov ubojica", ustvrdili su demokrati u Kongresu. Društvene mreže otkrile su novo dno. "Charlie Kirk je upucan? To je dobro jer je on bio loš čovjek." "Netko je to morao učiniti". Umjesto da zastanu u tišini i osudi, tisuće videa dokumentirale su razigrano slavlje zbog smrti neistomišljenika. Mržnja rađa mržnju, poručuju, poginuo je od ideologije koju je sam zagovarao. To što je bio "polarizirajući" postalo je i objašnjenje i opravdanje za atentat.
Kršćanstvo počiva na uvjerenju da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju i da mu dostojanstvo pripada bez obzira na političku ili ideološku oznaku. Sam je Kirk često citirao da su sva ljudska bića "sveta jer nose pečat Stvoritelja" i da bez te premise ni sloboda ni Ustav nemaju smisla.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
FOTO Vlasnik Sokol Marića uživa u ljubavi s 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji
Mračne prognoze iz Njemačke digle sve na noge. 'Ovo je posljednje ljeto mira'
VIDEO Ella Dvornik šokirala iznosom svoje mjesečne zarade! Većina ovu svotu ne zaradi ni za godinu dana
Beba preminula na putu prema bolnici u Mostaru, majka poručila liječnici: 'Tebi ne mogu ništa jer si kćer ministra, ali mene to ne zanima'
Želite prijaviti greške?
Hrvatska je predivna zemlja, mi više nemamo nikakve vanjske ugroze i trenutno smo jedina ugroza sami sebi
Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...
Boban gradi 'mega Dinamo'! Donosimo sve detalje: Evo kad će biti gotov novi Maksimir, kamp...
Još iz kategorije
Za nas su bili teška bijeda, Jugoslavija im je bila simbol napretka, a sad su, oni, a ne mi, ušli u ekskluzivan klub
Zašto nam u vijestima kao udarna vijest nije preneseno da se Poljska upravo pridružila vrlo ekskluzivnom klubu zemalja bilijunaša. U svijetu postoji 20 takvih zemalja
Pozadina SDP-ova obrata: tolerirajući ZDS, brani zvijezdu petokraku
Uvođenjem iznimnih situacija za ZDS stranka poručuje: priznajemo da simbol može imati dvoznačne konotacije, da ga se ne može tumačiti isključivo u kontekstu NDH nego i u kontekstu Domovinskog rata.
Izašavši iz međunarodne izolacije, Putin pokušava testirati može li se izvući nekažnjeno i s napadima na teritorij NATO-a
Čini se da je u ovom slučaju riječ o akciji 'borbenog izviđanja'
Licemjeri bolje prolaze od besramnika. Imaju auru neizvjesnosti
Licemjer je poput zamotanog paketa u kojem ne znamo što je, besramnik je poput škartiranog proizvoda izloženog na izlazu iz trgovine i može se uzeti u pola cijene.
Događaji u Europi pokazuju kako se civilizacija može uništi u nekoliko desetljeća suludih politika
Europske metropole naseljavaju elite i imigrantski lumpenproletarijat. Deindustrijalizacija i pretvaranje europske industrije u industriju usluga natjerala je domaće stanovništvo nazad u provinciju, dok predgrađa sada naseljavaju imigranti koji opslužuju elitu.
SDP-ov izlazak iz rova i kopernikanski zaokret dobar je za Hrvatsku
Promjenom stajališta uz uvažavanje naših uistinu složenih povijesnih okolnosti SDP je dao priliku društvenom dijalogu
Najveća enigma: hoće li Europa uvući Ameriku u sukob s Rusijom
Čini se da je globalni sukob između Rusije i Zapada na rubu potpune eskalacije. Zadnji incident s podizanjem NATO-ovih aviona i obaranjem ruskih dronova iznad Poljske izaziva jezu, jer se čuje prizivanje famoznog članka 5
(Zašto) Hrvatska treba ostati među zadnjima koji će priznati Palestinu
Izrael gubi rat s Hamasovom propagandom koju zapadni mediji i dalje nekritički prenose.
Zvuk zvona švicarskih krava melem je za dušu nakon zaumnih hrvatskih rasprava o umjetnosti i povrijeđenim osjećajima
Lihtenštajn je Dražena Domjanića obasuo zahvalnošću i pažnjom na način koji je kod nas nezamisliv
Završiti rat nije jednostavno, kao što nas uči istoimena Holbrookeova knjiga
Očekivali biste da knjiga pod naslovom "Završiti rat" iz pera jednog od najboljih američkih diplomata postvijetnamske generacije (preminulog 2010.), bude danas ponovno aktualna ili barem potiho korištena kao orijentir.