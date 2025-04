Rusija ih šalje na frontu, a onda u željezne tamnice. Kinez šokirao svijet svjedočanstvom o vojsci: 'Ovo je pakao'

Kinez koji se borio u ruskoj vojsci otkrio je da su ga nadređeni zatvorili u mračnu jamu s čeličnim rešetkama, jedva dovoljno veliku za stajanje, na 21 dan. Razlog za to bila je svađa s zapovjednikom oko zaštitne opreme koja mu je bila potrebna za preživljavanje na bojištu. Michael, čije pravo ime nije objavljeno, pridružio se ruskoj borbi protiv Ukrajine želeći iskusiti "vojni život u inozemstvu". No, nakon godinu dana na prvim crtama, shvatio je da je njegova odluka bila velika pogreška. U jami u kojoj je, kako kaže, jedva mogao podignuti glavu, Michael je izgubio svaku želju za borbom na ruskoj strani. Sada želi upozoriti svoje sunarodnjake u Kini da se ne upuštaju u sličnu avanturu. "Moram reći istinu i upozoriti Kineze koji razmišljaju o dolasku – nemojte to činiti", poručio je u telefonskom razgovoru za CNN, dok se oporavlja od ozljeda zadobivenih u borbama.

Michael, 29-godišnjak, oštro je kritizirao rusku vojsku, koju je nazvao "drugom vojskom svijeta koja je zapravo smijurija". Među problemima je naveo lošu opremu, neorganiziranu logistiku, zlostavljanje vojnika i raširenu korupciju – pritužbe koje se često čuju otkako je rat počeo. I Rusija i Ukrajina koriste strane borce za jačanje svojih snaga, ali pitanje kineskih plaćenika u ruskoj vojsci došlo je u središte pažnje kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da su u travnju zarobljena dva Kineza, uz tvrdnju da ih ima "mnogo više" u ruskim redovima. Zelenski je zatražio odgovore od Pekinga, koji je zanijekao bilo kakvu povezanost i pozvao svoje građane da ne sudjeluju u sukobu.

Ruski dužnosnici, pak, nazvali su ove tvrdnje "potpunom laži", prema ruskoj državnoj agenciji TASS. Nekoliko dana kasnije, Ukrajina je pred medijima predstavila zarobljene kineske borce. Prema podacima Kijeva, poznato je da 155 kineskih državljana ratuje za Rusiju, ali stvaran broj vjerojatno je veći. Michael i još jedan kineski borac potvrdili su za CNN da znaju za stotine svojih sunarodnjaka u ruskim snagama. S druge strane, nekolicina Kineza bori se na ukrajinskoj strani, uglavnom motivirani ideologijom. CNN je potvrdio prisutnost kineskih boraca u jednoj ukrajinskoj bojni, ali ukrajinska vojska nije mogla pružiti točan broj jer svaka jedinica regrutira samostalno.

Kineski muškarci često su privučeni oglasima na društvenim mrežama koji nude dobru plaću i pozivaju na "dokazivanje muškosti" borbom za Rusiju. Ti oglasi, na ruskom jeziku s kineskim prijevodima, uključuju poruke poput: "Zar nisi muškarac? Budi pravi muškarac!" Michael je takve oglase počeo viđati 2023. na Douyinu, kineskoj verziji TikToka, što ga je potaknulo da se pridruži. Nakon što se prijavio, redovito je dijelio videe o svom životu u ruskoj vojsci.

Michael, bivši vojnik kineske Narodnooslobodilačke vojske do 2018., kaže da ga je privukla ideja povratka vojničkom životu, a ne politika. "Ja sam samo vojnik", rekao je. Iako je razmatrao borbu za Ukrajinu, odlučio se za Rusiju jer je bilo lakše dobiti vizu. U Rusiju je stigao u studenom 2023. s turističkom vizom. Nakon što ga je ruska vojska isprva odbila jer nije govorio ruski, pridružio se plaćeničkoj grupi Wagner i poslan je u Donbas. U svibnju 2024. potpisao je jednogodišnji ugovor s ruskim Ministarstvom obrane, koji ga je odveo u Bakhmut. Prema ugovoru, Michael je zarađivao 200.000 rubalja (oko 2.400 dolara) mjesečno, uz bonuse od 50.000 rubalja (oko 600 dolara) za svaki osvojeni kilometar ukrajinskog teritorija. Kaže da većina kineskih boraca sudjeluje zbog novca, posebno jer mnogi dolaze iz nižih slojeva kineskog društva, gdje je ekonomska situacija sve teža. Jedan kineski plaćenik na Douyinu napisao je: "Bez novca, nema časti." CNN je potvrdio da je taj komentar poslan iz Rusije.

Maria Repnikova, stručnjakinja za kinesku i rusku politiku s Državnog sveučilišta Georgije, ističe da kineski državni mediji promiču proruski narativ, što oblikuje javno mišljenje u Kini. Neki kineski borci čak koriste rusku retoriku, nazivajući rat "specijalnom vojnom operacijom" i izražavajući želju za borbom protiv "nacističkog fašizma", što je vidljivo u njihovim objavama na Douyinu. Prije nego što je pitanje kineskih boraca privuklo svjetsku pažnju, njihove objave o svakodnevnim iskustvima na bojištu bile su uobičajene na kineskim platformama. Njihovi računi često su imali kineske i ruske zastave, a CNN je potvrdio da su mnogi postovi dolazili iz Rusije ili okupiranih dijelova Ukrajine. No, nakon što je Zelenski upozorio Peking na prisutnost kineskih boraca, mnogi računi su cenzurirani. Ipak, regrutni oglasi i dalje su dostupni na kineskom internetu.

Michael kaže da su njegove objave o zlostavljanju u ruskoj vojsci dovele do ograničenja na društvenim mrežama još prije posljednje cenzure. Drugi borac, koji se vratio u Kinu krajem 2024., otkrio je da mu je zabranjeno napuštanje zemlje, vjerojatno zbog sudjelovanja u ruskoj vojsci. Na ukrajinskoj strani, kineski borci poput Jasona, koji je odrastao u SAD-u, bore se iz ideoloških razloga. Jason, koji je napustio magistraturu iz računalnih znanosti 2023. kako bi se pridružio Ukrajinskoj internacionalnoj legiji, motiviran je kineskom prijetnjom Tajvanu. Njegov pradjed poginuo je boreći se protiv komunista u kineskom građanskom ratu, a Jason se nada da će njegova borba uliti nadu Tajvancima. "Većina Kineza je isprana mozga", rekao je.

Sophie, doktorandica s kineskog sveučilišta, čeka odobrenje za pridruživanje ukrajinskim snagama. Inspirirana videom o kineskom borcu poginulom za Ukrajinu, promijenila je mišljenje o ratu nakon studija u Europi, gdje je bila izložena drugačijim informacijama. Kaže da su njezini prijatelji u Kini često proruski nastrojeni zbog "jednostranih informacija". Ukrajina istražuje je li Kina poticala svoje građane na borbu za Rusiju, ali zasad nema dokaza o izravnoj umiješanosti kineske države. Peking inzistira na neutralnosti i poziva na političko rješenje sukoba. Repnikova smatra da cenzura računa kineskih boraca nakon skandala s zarobljavanjem nije iznenađujuća, ali da prisutnost regrutnih oglasa na kineskom internetu vjerojatno nije strateška, već posljedica propusta.