Požar progutao restoran u sjeveroistočnoj Kini: U buktinji izgubilo život 22 ljudi

U požaru koji je izbio u restoranu u gradu Liaoyangu na sjeveroistoku Kine stradalo je najmanje 22 osobe, izvijestila je kineska novinska agencija Xinhua. Uzrok požara, koji se dogodio oko podneva po lokalnom vremenu, još nije utvrđen.

Kineski predsjednik Xi Jinping nazvao je požar „duboko upozoravajućom lekcijom“ te je zatražio od lokalnih vlasti da hitno pruže pomoć ozlijeđenima, istraže uzroke nesreće i utvrde odgovornost, prenosi Reuters.

A devastating fire engulfed a restaurant in Liaoyang, northeast China, killing at least 22 people and injuring 3 more.

