Kineska općina Daxing nudi kupone stanovnicima koji se cijepe objema dozama

Daxing, općina u predgrađu Pekinga s 1,8 milijuna stanovnika, počela je motivacijsku kampanju darovanjem potrošačkih kupona stanovnicima koji se cijepe objema dozama u nadi da će tako povećati procijepljenost.

Potrošački kuponi u vrijednosti od 8 (1 euro) do 30 juana (3,88 eura) koje korisnici mogu potrošiti u supermarketu dobiva svaka osoba koja se cijepi drugom dozom protiv covida-19 u okviru kampanje "Nagrađujemo vašu 'pikicu+", prenijeli su državni mediji.

Za tu je kampanju predviđeno 25 milijuna eura, navode izvori.

Više od 73 posto punoljetnih stanovnika Daxinga primilo je jednu dozu cjepiva do srijede, navode službeni izvori.

Kina je zacrtala cilj do kraja srpnja procijepiti 40 posto svog stanovništva protiv covida-19.

Do 20. ožujka Kina je ubrizgala 74,96 milijuna doza cjepiva protiv covida, stoji na stranici Our world in data o zemlji koja ima 1,33 milijarde stanovnika prema popisu iz 2010.

Kina upravo ublažava mjere ulaska na svoj teritorij za strane državljane, među kojima iz Sjedinjenih Država, uz uvjet da su cijepljeni cjepivom kineske proizvodnje.

