Masovni otkazi pa odlazak šefa: Što se događa u Washington Postu?

Washington Post je u subotu objavio da njegov izvršni direktor i izdavač Will Lewis odlazi s te dužnosti, samo nekoliko dana nakon sveobuhvatnog otpuštanja u tvrtki koja je temelj američkog novinarstva u vlasništvu Jeffa Bezosa. Najava u srijedu o planu otpuštanja otprilike 300 od 800 novinara došla je kao šok, usred sve većeg zbližavanja između vlasnika novina i osnivača Amazona, Jeffa Bezosa, i Donalda Trumpa, predsjednika koji napada tradicionalne medije otkako se vratio na vlast. U e-poruci osoblju, koju je na društvene mreže pustio jedan od novinara novina, Will Lewis je izjavio da je "nakon dvije godine transformacije Washington Posta pravo vrijeme" da "odstupi".

Njega će zamijeniti Jeff D'Onofrio, glavni financijski direktor Washington Posta od prošle godine, objavile su novine. Washington Post, koji je otkrio skandal Watergate i osvojio više Pulitzerovih nagrada, već je nekoliko godina u krizi, a britanski novinar Will Lewis dobio je zadatak izvući novine iz te situacije. Tijekom prvog mandata Donalda Trumpa, novine su se relativno dobro snalazile zahvaljujući svom široko smatranom beskompromisnom izvještavanju. No, kada je republikanski milijarder napustio Bijelu kuću, interes čitatelja je opao i rezultati su počeli padati. Prema pisanju medija, novine već nekoliko godina gube novac.

Pretrpjele su veliki pad broja pretplatnika kada je njihova uprava odbila zauzeti stranu prije predsjedničkih izbora 2024. godine, na kojima je Donald Trump pobijedio. "Pod mojim vodstvom donesene su teške odluke kako bi se osigurala održiva budućnost Posta, kako bi dugi niz godina mogao svakodnevno isporučivati ​​visokokvalitetne, nestranačke vijesti milijunima kupaca", rekao je Will Lewis. Veliki broj stranih dopisnika, uključujući sve one koji izvještavaju s Bliskog istoka, kao i one iz Rusije i Ukrajine, otpušten je. Odjeli za sport, knjige, podcaste, lokalne vijesti i infografike također su značajno pogođeni, neki su čak gotovo u potpunosti ukinuti.