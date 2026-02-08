Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VREMENSKA PROGNOZA

Magla, kiša pa zatopljenje, evo kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

Ulice u centru Zagreba prekrivene su maglom
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.02.2026.
u 07:49

Stabilnija nedjelja uz povremenu maglu i slabu kišu, a sredinom tjedna ponovno toplije uz češće oborine i jačanje juga

Meteorolozi najavljuju stabilnije vremenske prilike u nedjelju, ali uz povremenu maglu, oblake i mjestimice slabu kišu u pojedinim dijelovima zemlje. Donosimo detaljniju prognozu po regijama za sljedeće dane prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i meteorologa HRT-a. Prema riječima meteorologa Krunoslava Mikeca, nedjelja će na istoku Hrvatske započeti uz oblake i maglu, a tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz mogućnost slabe kiše. Jutarnja temperatura kretat će se između 2 i 6 °C, dok će najviša dnevna biti od 9 do 12 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro će biti slično kao na istoku, uz maglu te ponegdje rosulju ili slabu kišu. Danju će biti razmjerno toplo za veljaču, s temperaturom između 8 i 11 °C, uz sunčana razdoblja i mjestimice kišu. Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru također se očekuje promjenjiva naoblaka uz povremenu kišu i maglu, ali i sunčana razdoblja. Vjetar će većinom biti slab, dok će na otvorenom moru potkraj dana zapuhati jugo. Najniža temperatura bit će od 1 do 5 °C, na obali i otocima između 7 i 10 °C, a dnevna od 8 do 11 °C u gorju te od 12 do 14 °C na sjevernom Jadranu.

U većem dijelu Dalmacije očekuje se djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i ponegdje prolaznom kišom, osobito noću i ujutro te u unutrašnjosti poslijepodne. Nakon slabe do umjerene bure zapuhat će jugo, uz najvišu temperaturu od 11 do 15 °C. Na krajnjem jugu zemlje očekuju se slične temperature, uz jutarnje vrijednosti između 6 i 11 °C. Uz sunčana razdoblja bit će i povremene kiše, ponajviše tijekom noći i jutra. Jugo će navečer i u noći na ponedjeljak jačati. U prvoj polovini novog tjedna u unutrašnjosti i dalje većinom oblačno, uz mogućnost i za maglu. Povremeno će biti i kiše, osobito u srijedu, kad će temperatura zraka ponovno porasti, nakon malo svježijeg ponedjeljka i utorka.
Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!