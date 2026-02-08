Magla, kiša pa zatopljenje, evo kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

Meteorolozi najavljuju stabilnije vremenske prilike u nedjelju, ali uz povremenu maglu, oblake i mjestimice slabu kišu u pojedinim dijelovima zemlje. Donosimo detaljniju prognozu po regijama za sljedeće dane prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i meteorologa HRT-a. Prema riječima meteorologa Krunoslava Mikeca, nedjelja će na istoku Hrvatske započeti uz oblake i maglu, a tijekom dana očekuju se sunčana razdoblja uz mogućnost slabe kiše. Jutarnja temperatura kretat će se između 2 i 6 °C, dok će najviša dnevna biti od 9 do 12 °C.

U središnjoj Hrvatskoj jutro će biti slično kao na istoku, uz maglu te ponegdje rosulju ili slabu kišu. Danju će biti razmjerno toplo za veljaču, s temperaturom između 8 i 11 °C, uz sunčana razdoblja i mjestimice kišu. Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru također se očekuje promjenjiva naoblaka uz povremenu kišu i maglu, ali i sunčana razdoblja. Vjetar će većinom biti slab, dok će na otvorenom moru potkraj dana zapuhati jugo. Najniža temperatura bit će od 1 do 5 °C, na obali i otocima između 7 i 10 °C, a dnevna od 8 do 11 °C u gorju te od 12 do 14 °C na sjevernom Jadranu.

U većem dijelu Dalmacije očekuje se djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i ponegdje prolaznom kišom, osobito noću i ujutro te u unutrašnjosti poslijepodne. Nakon slabe do umjerene bure zapuhat će jugo, uz najvišu temperaturu od 11 do 15 °C. Na krajnjem jugu zemlje očekuju se slične temperature, uz jutarnje vrijednosti između 6 i 11 °C. Uz sunčana razdoblja bit će i povremene kiše, ponajviše tijekom noći i jutra. Jugo će navečer i u noći na ponedjeljak jačati. U prvoj polovini novog tjedna u unutrašnjosti i dalje većinom oblačno, uz mogućnost i za maglu. Povremeno će biti i kiše, osobito u srijedu, kad će temperatura zraka ponovno porasti, nakon malo svježijeg ponedjeljka i utorka.