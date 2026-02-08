Ankete predviđaju uvjerljivu pobjedu, ali hoće li snježna oluja promijeniti izborni rezultat u ovoj zemlji?

Japanci biraju u nedjelju novi saziv donjeg doma parlamenta na prijevremenim izborima, a ankete ukazuju na jasnu pobjedu Liberalno-demokratske stranke (LDP) desničarske premijerke Sanae Takaichi, koja je preuzela dužnost prije nešto više od tri mjeseca. To znači da bi LDP mogao ponovno imati apsolutnu većinu u moćnom domu nacionalnog parlamenta koji ima 465 zastupnika.

Stranka, koja vlada gotovo neprekidno od 1955., izgubila je većinu u oba doma parlamenta na prethodnim izborima 2024. i 2025. godine. Prema anketama, mogla bi čak postići dvotrećinsku većinu sa svojim novim partnerom, neoliberalnom Ishinom (Japanska inovacijska stranka), u donjem domu nakon nedjeljnih izbora. Birališta se zatvaraju u 20 sati (12 sati po srednjoeuropskom vremenu), a prva izvješća japanskih medija temeljena na anketama očekuju se ubrzo nakon toga.

Međutim, zimsko vrijeme glavni je faktor neizvjesnosti jer bi obilne snježne padaline mogle ometati glasanje. Takaichi (64) je izabrana za prvu premijerku krajem listopada. Uživa vrlo visoku podršku u anketama i iznenadila je oporbu brzim raspisivanjem prijevremenih izbora kako bi osigurala većinu. Najveća oporbena stranka, Ustavna demokratska stranka Japana, i dugogodišnji partner LDP-a Komeito brzo su udružili snage kako bi formirali novi Centristički reformski savez. Stranka se predstavlja kao liberalna alternativa desničarskoj Takaichi. Ankete predviđaju da će pretrpjeti značajne gubitke.