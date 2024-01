Kilogram celera u trgovinama je 69 centi, nevjerojatno koliko ga naplaćuju na tržnicama

Ne samo da kilogram cvjetače, brokule ili špinata ovih dana na tržnicama košta vrtoglavih 5 eura, kako smo proteklih dana pisali – jednako toliko košta i korijen (glava) celera. Dapače, na tržnici u Utrini u Zagrebu kilogram s listom košta i 6 eura, dok Kaufland ovih dana uvozni iz Nizozemske prodaje na akciji za svega 0,69 eura, za isto toliko i KTC, dok je u Konzumu domaći 1,23 eura/kg. Onaj koji u dućanima nalazimo s listom, a tvrdi se da je također porijeklom iz Hrvatske, prodaje se pak za 1,89 eura. U čemu je kvaka, zašto kod njega košta čak 6, a u trgovačkim centrima manje od eura, pitali smo u Utrini prodavača iz Zadra.

– Zašto ne pitate Kaufland zašto je kod njih tako malo – odgovara ističući kako on za svoj može garantirati da je domaći, iz uzgoja na otvorenom, što se vidi i po listovima koje je malo "opalio" led. No njegov je celer, tvrdi, jučer ubran, dok je nizozemski "tko zna koliko vremena proveo u hladnjači i trebalo je vremena da stigne do Hrvatske". – Eto, i moja mrkva je tri eura, a u trgovačkim lancima manje od jednog. No kad probate ovu mrkvu i njihovu, bit će vam jasno zašto – napominje. Uostalom, kad bi pala potražnja, pala bi i cijena, odvraća. No pita li se poljoprivrednike s Neretve koji svoj trud i muku prodaju na veliko otkupnim centrima, i oni sumnjaju u opravdanost cijena na tržnicama.

Cvjetaču koja se danas prodaje na tržnicama po pet eura kod njih je u veleprodaji 1,20 eura/kg, kupus i kelj koji na tržnicama koštaju 3 eura, a u trgovačkim centrima manje od eura, oni su prodali za 0,29 eura, odnosno 0,65 eura, a korijen celera u prosjeku za 1,50 eura/kg. – Cijene su stvarno bezobrazne, svi oni na tržnicama reći će da je roba domaća, a danas svatko može registrirati neki vrtić u kojem nema dovoljno ni za sebe kao OPG i cijelu godinu prodavati na tržnicama. Ni porez ne plaćaju – kaže voćar i povrćar Neven Mataga iz Opuzena ističući kako bi se sve to dalo riješiti kad bi institucije radile svoj posao.

Kad bi se htjelo, lako bi se saznalo tko je proizvođač, a tko švercer na tržnicama. Ovako ispada da od otkupa do maloprodaje cijena proizvoda neopravdano naraste i 2-3 puta pri čemu su debelo oštećeni i proizvođači i potrošači, a oni u sredini beru vrhnje, tvrdi taj poljoprivrednik. Kako smo, kako se kaže, u tržišnoj ekonomiji, država bi, dodaje on, trebala biti ta koja će vidjeti tko diže marže i 200 posto i na neki način reagirati kako bi zaštitila prave proizvođače.

– Posijali smo nešto, uzgojili, zalijevali, ubrali, priredili za tržište, a na kraju dobijemo najmanje. Mi stariji s time ćemo se i pomiriti, no mladi nam zato bježe od poljoprivrede, a to nije dobro – poručio je Mataga. Da na tržnicama najbolje prolaze šverceri i prekupci, složio se ovih dana i predsjednik Zajednice udruga hrvatskih povrćara Vjekoslav Budanec, koji je ustvrdio da bi cijene bile niže da je više domaćih proizvođača i više kontrola. Ovako proizvođači ne dobiju ni 20% od maloprodajne cijene.

