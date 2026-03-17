Snažan prodor hladne fronte, upaljeni alarmi za veći dio zemlje: Evo gdje stiže snijeg i olujna bura

Prema prognozami DHMZ-a, utorak u Hrvatskoj donosi izraženu promjenu vremena uz pad temperature, jake vjetrove i raznolike oborine. U većem dijelu zemlje prevladavat će promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, dok se u Dalmaciji očekuju i pljuskovi s grmljavinom. U gorskim predjelima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, pri čemu se u višim područjima može stvoriti i snježni pokrivač deblji od 10 centimetara, a lokalno su moguće i mećave.

Posebno nepovoljne vremenske prilike očekuju se na Jadranu, gdje će puhati umjerena do jaka bura s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima koji mogu prelaziti 65 kilometara na sat. Zbog toga su izdana upozorenja za potencijalno opasno vrijeme duž cijele obale. Na krajnjem jugu povremeno će puhati i jugo te jugozapadni vjetar. U unutrašnjosti će prevladavati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, što će dodatno pojačati osjećaj hladnoće.

Foto: DHMZ

Temperature zraka bit će osjetno niže nego prethodnih dana. Najviše dnevne vrijednosti u većini kopnenih krajeva kretat će se između 8 i 11 stupnjeva Celzijevih, dok će u gorskim područjima biti još hladnije, uglavnom između 2 i 6 stupnjeva. Na Jadranu će se temperature zadržati između 11 i 15 stupnjeva, ali uz dojam svježijeg vremena zbog jakog vjetra, prognozira HRT.

Tijekom dana najviše oborina očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj, gdje će s padom temperature kiša postupno prelaziti u snijeg, a nošen jakom burom snijeg se može povremeno pojaviti i uz obalu. Na sjevernom Jadranu vrijeme će biti promjenjivo uz povremena sunčana razdoblja, osobito u Istri, dok će u Dalmaciji prevladavati oblačno uz čestu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na krajnjem jugu kiša će biti češća u drugom dijelu dana i navečer.

U nastavku tjedna očekuje se postupno smirivanje vremenskih prilika. Već u srijedu na kopnu slijedi djelomično razvedravanje, no zadržat će se svježina, uz jutarnje temperature blizu nule. Na Jadranu će i dalje biti vjetrovito uz jaku i mjestimice olujnu buru, dok će u Dalmaciji još povremeno padati kiša. Od četvrtka se prognozira stabilnije i uglavnom suho vrijeme uz više sunčanih razdoblja, ali uz hladna jutra i mogućnost mraza u unutrašnjosti.