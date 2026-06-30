Ministarstvo zdravstva: Tvrdnje Kekin o uskraćivanju informacija nisu istinite

Ministarstvo zdravstva u utorak je odbacilo tvrdnje predsjednice saborskog Odbora za zdravstvo Ivane Kekin (Možemo) da uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica, ustvrdivši da od ožujka uredno zaprima traženu dokumentaciju. "Neprimjereno je da predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo javno tvrdi kako Ministarstvo i druge javne institucije (bolnice) uskraćuju informacije, iako od ožujka redovito traži i uredno zaprima dokumentaciju o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolničkih ustanova; riječ je o tvrdnji koja nije istinita", reagiralo je Ministarstvo zdravstva na izjave Kekin.

Kekin je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru, među ostalim, kazala da traži osnivanje Istražnog povjerenstva o Medikolu zbog nedobivanja odgovora Ministarstva zdravstva i KBC-a Rijeka na upite koje je u nekoliko navrata uputila uime Odbora za zdravstvo, te utvrđivanja svih činjenica oko poslovanja te privatne poliklinike i javnog zdravstva. Iz Ministarstva ističu da su uredno zaprimili posljednji zastupnički upit Kekin te da će na njega odgovoriti u zakonski propisanom roku od 30 dana. "Neprihvatljivo je unaprijed donositi zaključke i iznositi optužbe prije nego što nadležno tijelo dostavi službeno očitovanje. Takvo postupanje nije doprinos transparentnosti, već isključivo političkoj manipulaciji", poručuju.

Navode i kako, unatoč raspolaganju svim traženim informacijama, Kekin nije sazvala ni jednu sjednicu Odbora za zdravstvo na kojoj bi se o tim podacima raspravljalo. "Umjesto da informacije koristi u okviru institucije kojom predsjeda, zastupnica ih koristi za političke nastupe i medijske kampanje u svojstvu zastupnice platforme Možemo!". Ministarstvo zdravstva poručuje da je odgovornost zastupnice prijaviti nadležnim tijelima ako smatra da bilo koji dostavljeni dokument upućuje na nezakonitosti, dodajući da to mjesecima nije učinila što po njihovoj ocjeni pokazuje da optužbe nemaju činjenično ni pravno uporište.

Naglašavaju da je suglasnost za davanje prostora u zakup Poliklinici Medikol u Kliničkom bolničkom centru Rijeka izdana u skladu s važećim propisima te da su sve odluke donesene transparentno i u okviru ovlasti Ministarstva. Kekin je na konferenciji za novinare ustvrdila da je aranžman Medikola u Rijeci sumnjiv od prvog dana, te da je Državna revizija 2009. i 2010. utvrdila da je Medikol ušao u prostor KBC-a bez javnog natječaja, kao i da od isteka prvog ugovora 2020. nedostaje suglasnost Ministarstva.