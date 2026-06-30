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FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA

Zagrebački HDZ odgovorio na prozivke Ivane Kekin: 'Drugima dijeli lekcije, a njezina obitelj koristi javni novac'

Zagreb: Ivana Kekin o istražnom povjerenstvu o Medikolu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 20:47

U priopćenju uspoređuju njezine kritike financiranja privatnih zdravstvenih ustanova s korištenjem javnog novca u njezinoj obitelji, poručujući kako "Kekinovi rado i sustavno koriste javni novac, dok drugima drže moralne lekcije o njegovu trošenju"

Zagrebački HDZ je u utorak priopćenjem reagirao na istupe zastupnice stranke Možemo! Ivane Kekin o financiranju zdravstvenih usluga u privatnim poliklinikama, optuživši je za dvostruke kriterije kada je riječ o korištenju javnog novca. U priopćenju navode kako Kekin već mjesecima kritizira model prema kojem Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) financira pojedine zdravstvene usluge u privatnim poliklinikama, iako se, kako tvrde, takav model koristi i u brojnim europskim zdravstvenim sustavima kako bi pacijenti brže došli do potrebne zdravstvene skrbi.

HDZ pritom ističe da Ivana Kekin, prema njihovim tvrdnjama, zanemaruje činjenicu da njezin suprug, glazbenik Mile Kekin, od 2002. godine koristi pravo na uplatu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja na teret države. Također navode kako je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) povukao 91.828,48 eura bespovratnih sredstava.

U priopćenju uspoređuju njezine kritike financiranja privatnih zdravstvenih ustanova s korištenjem javnog novca u njezinoj obitelji, poručujući kako "Kekinovi rado i sustavno koriste javni novac, dok drugima drže moralne lekcije o njegovu trošenju".

HDZ se u nastavku osvrće i na druge slučajeve za koje tvrdi da su povezani s obitelji Kekin, spominjući više od 200.000 eura javnog novca, kupnju zemljišta u Bujama po cijeni nižoj od 10 eura po četvornom metru te navodeći kako su uz taj slučaj vezani izvidi, istrage i uhićenja. Zaključno poručuju da kritike Ivane Kekin i stranke Možemo! na račun financiranja liječenja u privatnim poliklinikama nisu, kako navode, borba za očuvanje javnog zdravstva, već pokušaj skretanja pozornosti s vlastitog odnosa prema korištenju javnog novca.
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Ključne riječi
Ivana Kekin HDZ Možemo!

Komentara 1

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KI
KradomiceKradeze_IV
21:02 30.06.2026.

HDZ im je sve to omogućio svojim zakonima i našim porezima. Doduše, kradeze je te zakone smislio zbog sebe i zahvaljujući njima drpa milijune a možemovci su se samo ukrcali u taj izdašni vlak za odabrane.

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