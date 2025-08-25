Naši Portali
NAPAO NOVINARKU

Kći branitelja koji je sudjelovao u incidentu u Benkovcu: 'Pa što ako pjevam Cecu? Otac me nije učio da mrzim druge'

25.08.2025.
u 16:32

'Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom. Prozivati branitelje koji su dali sve za Hrvatsku može samo netko tko nema ni srama ni obraza.' napisala je Emili.

Nakon što je u petak navečer u Benkovcu došlo do incidenta, kulturni festival “Nosi se”, posvećen promociji nenasilja, solidarnosti i pluralizma, službeno je odgođen. Festival, koji se trebao održavati od 22. do 29. kolovoza, organizirali su Ministarstvo kulture i medija, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova, a bio je prijavljen policiji.

Kao što smo i ranije pisali, incident se dogodio kada su neki lokalni branitelji prosvjedovali protiv festivala. Novinarka Melita Vrsaljko i mlada glumica Maruška Aras, sudionica događaja, napadnute su tijekom prosvjeda. Vrsaljko je kasnije na Facebooku objavila da ju je grupa branitelja okružila, vrijeđala i prijetila joj, a jedan od njih ju je čak udario u ruku.

Vrsaljko je posebno istaknula i kći jednog od vođa prosvjeda, Emili Gende, kći Nediljka Gende, koji je javno kritizirao njezinu objavu. “Voditelj prosvjeda me u jednoj izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ ‘marš’. ‘Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?’, zapitao se ljutito. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi. Njegova kći po Facebooku piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje pjevajući cajke i neka tako radi, ali ne mogu zanemariti što se dogodilo na festivalu”, napisala je Vrsaljko.

Na kritike je reagirala i Emili Genda u razgovoru za 24sata: “Moj otac me nije učio da mrzim druge. Daje mi slobodu govora, mišljenja i izbora. Odgajana sam u najnormalnijem i najzdravijem okruženju. Mene je tata učio da volim svoje i poštujem tuđe. Nije nas odgajao da mrzimo druge.”

Nakon incidenta, Emili se oglasila i na Facebooku, stajući u obranu svog oca: “On nije nikakav vođa nego čovjek koji zna što je čast, žrtva i istina. Moj otac je od prvog do zadnjeg dana krvlju branio ovu državu, dok ste vi tada sjedili u toplom i danas se pravite moralnim autoritetom. Prozivati branitelje koji su dali sve za Hrvatsku može samo netko tko nema ni srama ni obraza.”

Također, dio branitelja dobio je zabranu približavanja novinarki Meliti Vrsaljko na manje od 30 metara, prenosi Faktograf. Podsjetimo, festival se bavi temama dekonstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, što je očito izazvalo napetosti. 

Dom kulture gdje su branitelji prosvjedovali oko održavanja Festivala Nosi se

MP
marinko.przolica
16:45 25.08.2025.

Dajte prestanite prodavati bajke. Kad se to Frljič bavio :promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma".

MP
marinko.przolica
16:48 25.08.2025.

Frljič i njemu slični su degenerici i to će ostati, koliko god se cenzori ovdje to pokušavali prikriti...

Avatar Le-Freak
Le-Freak
16:50 25.08.2025.

Podrska branitelju i njegovoj kceri. I da, volio bi da ne pjeva vise ni vajke a kamoli opanacke. Ali to nije kriterium dali je netko u pravu odnosno moralan ili ne. U prvoj liniji su oni nemoralni koji koriste slobode nasega drustva da bi to isto drustvo napadali, podzemno vrijedjali sve nase svetinje, opravdavali agresora i izjednjacavali ga sa braniteljima i potkopavali cijeli demokratski sistem trazeci za jugoljevicu veca, druga pava. To se radilo na tom lijevom derneku zvanim "festival". Znam, znam za lijeve derneke se ne smije koristiti ta rijec. To je samo dozvoljeno kada se netko ruga nama ne-ljevicarima odnosno po lijevom automatizmu - u.tasama.

