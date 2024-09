Kći Amerikanke koja zbog eutanazije ide u Švicarsku: 'Ne slažem se s njom, ali ne mogu pustiti mamu da to sama napravi'

Žena iz Missourija za nekoliko dana putuje u Švicarsku kako bi okončala svoj život eutanazijom. Tu odluku donijela je pred više godina, a onda su joj dijagnosticirani lupus i intersticijska bolest pluća zbog kojih mora konstantno primati kisik. Pogođena smanjenjem kvalitete života, Gayle Hendrix (79) obitelji i prijateljima je priopćila da će 26. rujna umrijeti. Ovaj potez objašnjava jednostavnom krilaticom: "Moje tijelo, moj izbor, moja smrt".

Prije dijagnoze, Hendrix je živjela vrlo aktivnim životom. Do prije tri godine svakodnevno je trčala po nekoliko kilometara, a voljela je i voziti bicikl. Dok joj pluća nisu toliko oslabila da je ostajala bez daha i na ravnome. Vitalna 79-godišnjakinja odavno zna da želi kontrolirati kada će i kako njen život završiti; još prije 20 godina postala je advokatkinja za potpomognutu smrt, piše Fox 19.

Zalagala se za uvođenje zakona i podizanje svijesti o ljudima koji žele na taj način preminuti putem udruga poput "Compassion and choices" ("Suosjećanje i izbori"). "Imala sam sjajan život i želim dostojanstvo pri prelasku u sljedeću fazu" objasnila je Hendrix. Iako joj se funkcija pluća smanjuje, njeni prijatelji kažu da ne izgleda i ne ponaša se poput osobe koja umire. "Ali ja umirem, i to je ono što želim kontrolirati. Ne želim doći do točke postojanja, a ne življenja" iskrena je.

Jedno od njenih dvoje djece, Charlene Foeste, kaže da je Hendrix oduvijek krojila svoja pravila. Njih dvije su oduvijek vrlo različite te se često ne slažu, no Foeste smatra da se s ljudima ne trebaš slagati da bi im dao ljubav i podršku. "Ona je uvijek radila tri posla, ili je nekuda išla, na koncerte i festivale. I mene je vodila otkad sam bila mala, glazba nas povezuje" ispričala je kći.

POVEZANI ČLANCI:

"Ona je jako realna osoba, uvijek se izravno suočava s problemima. Bit će teško, ali znam što očekivati i što će se dogoditi" rekla je Foeste koja će s majkom putovati u Švicarsku. Originalno su htjele zahvat obaviti u jednoj od sedam saveznih država SAD-a koje dozvoljavaju eutanaziju, no u svima njima vrijedi pravilo da pacijent mora imati prognozu od šest mjeseci ili manje. Hendrix kaže da to ne želi čekati. "Kada sam primijetila da se stanje pogoršava iz mjeseca u mjesec, znala sam da to želim obaviti dok još mogu putovati i obaviti to sama, znala sam da mora biti uskoro" objasnila je.

"Dok sjedim ovdje i opisujem proces zvučim kao neki liječnik, ne kao osoba koja priča o vlastitoj smrti, no to je zato što sam apsolutno pomirena sa svojom odlukom" izjavila je Hendrix. Njena kći kaže kako ništa neće biti isto nakon majčine smrti. "Ne slažem se s njenom odlukom, ali nije moj izbor. Volim je i podržavam je i nema šanse da će moja mama ovo napraviti sama" dodala je razlog zašto odlazi u Švicarsku.

VIDEO Vrhunac vodnog vala u Budimpešti