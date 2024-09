Bizaran slučaj iz Walesa: Muškarac (57) poginuo u stanu dok je pripremao obrok

Nakon više od godinu dana dovršena je istraga neobične smrti Barryja Griffithsa (57) u Llandrindod Wellsu u Walesu. Muškarac je pronađen više od tjedan dana nakon što je umro u svom stanu, no istraga je počela mjesec dana nakon toga, a za to vrijeme izgubljen je dio dokaznog materijala. Na kraju se ispostavilo ono u što su istražitelji sumnjali cijelo vrijeme - Griffithsova smrt bila je nesretni slučaj.

Njegovo tijelo pronađeno je 4. srpnja 2023. godine u smještaju za potpomognuto stanovanje nakon što nije viđen više od tjedan dana. Griffiths, koji je zbog infarkta djelomično izgubio upotrebu jedne ruke, je bio u krevetu, obučen i krvav po trbuhu koji je bio natečen, opisuje Western Telegraph. Njegovi mobitel, novčanik i računalo bili su na mjestu, a nije bilo ni znakova nasilnog ulaska u stan na prvom katu. Krvi je bilo u hodniku, kupaonici i spavaćoj sobi.

Detektiv Stephen Vaughan otpočetka je sumnjao da se radi o "neobjašnjenoj smrti", a ne ubojstvu ili samoubojstvu, no na prvu nitko nije uočio ubodnu ranu u Griffithsovom trbuhu. U kolovozu je slučaj predan detektivu inspektoru Jonathanu Reesu, a kada su patolog i viši mrtvozornik prijavili da je uzrok smrti gubitak krvi zbog rane, odmah je pokrenuta istraga.

Tada je Griffithsov stan prvi put pregledan, no u međuvremenu je očišćen, madrac na kojemu je 57-godišnjak pronađen bačen je na odlagalište otpada, a odjeća koju je nosio spaljena. Istražitelji su se fokusirali na prikupljanje CCTV snimki, a pregledali su i financijska izvješća i digitalne uređaje koje je Griffiths koristio, te razgovarali s njegovim susjedima, no nigdje nisu pronašli ništa sumnjivo. U povijesti pretraživanja nisu vidjeli ništa povezano sa suicidom ili samoozljeđivanjem, nije bilo tragova sukoba u stanu, niti je išta ukradeno.

Komadić po komadić, inspektori su slagali priču posljednjih trenutaka Griffithsova života, a objašnjenje su naposlijetku pronašli u kuhinji. Ladica zamrzivača ostala je otvorena, a na pultu su stajale dvije sirove pljeskavice, nož i mali ručnik. Rana u trbuhu preminulog muškarca otprilike je u visini kuhinjske radne površine, što je dovelo istražitelje do tragičnog zaključka: Griffiths je pokušavao nožem razdvojiti pljeskavice koje su se smrznule jedna uz drugu, no izgubio je kontrolu i slučajno se ubo u trbuh i iskrvario prije no što je uspio pozvati pomoć.

