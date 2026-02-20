Kada slušamo poklike europskih lidera zbog Rusije, moramo čuti i strahove od Njemačke

Na sastanku ministara vanjskih poslova u Münchenu na Valentinovo američki državni tajnik održao je govor koji su mnogi protumačili kao svojevrsnu “ljubavnu poruku” Europskoj uniji. Svakako, nakon poruke koju je J. D. Vance poslao Europi prošle godine, u kojoj je na račun europskih saveznika isporučio niz optužbi za potkopavanje demokracije i gušenje slobode medija, svaka poruka djeluje kao “poruka ljubavi”.
Europskom je uhu sigurno godilo čuti kako su Sjedinjene Države “europsko čedo” i kako su tijekom povijesti Europa i SAD uvijek bile “sudbinski isprepletene”. Ali, to je bila mrkva. Batina za europske slušatelje slijedila je nakon tog “ali”. Marco Rubio podcrtao je kako je te odnose moguće ponovno izgraditi, ali na temeljima zajedničkoga kršćanskog nasljeđa, zaustavljanja neeuropske imigracije i odbacivanja tzv. zelenih politika.
