Dvoje njemačkih državljana uhićeno po Europskom uhidbenom nalogu

Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske, u suradnji s kolegama iz Ravnateljstva policije, u utorak 17. veljače 2026. godine u poslijepodnevnim satima proveli su koordiniranu akciju na dvije lokacije na području Zadra.

Tom su prilikom uhićena dvojica njemačkih državljana u dobi od 42 i 40 godina, za kojima su nadležna tijela Savezne Republike Njemačke raspisala Europske uhidbene naloge. Sumnjiče se za počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta, kaznenih djela protiv radnih odnosa te krivotvorenja.

Nakon uhićenja, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a o svemu je, uz posebno izvješće, obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru.