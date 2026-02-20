Naši Portali
AKCIJA U ZADRU

Dvoje njemačkih državljana uhićeno po Europskom uhidbenom nalogu

Zagreb: Policija ispred zgrade suda gdje je doveden Viktor Milaković
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
20.02.2026.
u 10:53

Sumnjiče se za počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta, kaznenih djela protiv radnih odnosa te krivotvorenja

Policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske, u suradnji s kolegama iz Ravnateljstva policije, u utorak 17. veljače 2026. godine u poslijepodnevnim satima proveli su koordiniranu akciju na dvije lokacije na području Zadra.

Tom su prilikom uhićena dvojica njemačkih državljana u dobi od 42 i 40 godina, za kojima su nadležna tijela Savezne Republike Njemačke raspisala Europske uhidbene naloge. Sumnjiče se za počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta, kaznenih djela protiv radnih odnosa te krivotvorenja.

Nakon uhićenja, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a o svemu je, uz posebno izvješće, obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru.

Zagreb: Policija ispred zgrade suda gdje je doveden Viktor Milaković
