Kaos u Istri: Pijan bježao od policije, zabijao se u njihova vozila i na kraju napravio najgluplju stvar

Pulska policija privela je 44-godišnjeg muškarca koji je u srijedu u alkoholiziranom stanju upravljao automobilom, zatim pokušao pobjeći policijskim službenicima koji su ga namjeravali zaustaviti, a u pokušaju bijega počinio je još nekoliko kaznenih djela. Terete ga za obijesnu vožnju u prometu, prisilu prema službenoj osobi, prijetnje i oštećenja tuđe stvari.

Prometna je policija 9. studenoga oko 22.20 sati u Tršćanskoj ulici u Puli uočila osobni automobil Renault, na kojemu su bile istaknute probne registracijske oznake, kako se kreće u smjeru Trga na mostu. Budući da je automobil krivudao kolnikom, prelazeći pritom na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, policijski službenici su ga pokušali zaustaviti, no vozač se dao u bijeg kroz nekoliko ulica. Tom prilikom dva je puta udario u službeno policijsko vozilo koje ga je pokušalo zaobići i zaustaviti.



Dolaskom do raskrižja Istarske i Trgovačke ulice u Vodnjanu, muškarac je skrenuo u zabranjeni smjer te je u zavoju sišao s ceste i udario u kamenje. Ne bi li ga spriječili u daljnjem bijegu, policijski službenici zaustavili su se vozilom iza Renaulta i prepriječili mu put, no vozač je krenuo unazad, pokušavajući odgurati policijsko vozilo. Pritom je ponovno oštetio policijski automobil, no nije uspio pobjeći te su ga policijski službenici priveli u policijsku postaju, priopćili su iz PU Istarske.

Provedenim alkotestiranjem utvrđeno je kako je 44-godišnjak upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1.79 promila, a prilikom uhićenja policijskim službenicima uputio je i ozbiljne prijetnje. Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, jučer u večernjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

