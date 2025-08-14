Kaos i nasilje na ulicama Srbije, politički analitičar: Vučić ucjenjuje građanskim ratom

Devet mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu širom Srbije traju prosvjedi studenata i građana. Protesti su bili relativno mirni, uz povremene čarke s policijom i pristašama vladajuće Srpske napredne stranke (SNS). No sve se to promijenilo proteklih nekoliko dana. Tada je, naime, SNS pod plaštem navodno svojih pristaša u par vojvođanskih mjesta doveo velike grupe batinaša maskiranih fantomkama i opremljenih pirotehnikom, palicama i motkama, koje su upotrijebili protiv lokalnih stanovnika, ali i policije koja je također napadnuta i koja nije smjela ni prići takozvanim aktivistima.

Tom prilikom je ozlijeđeno više od 60 ljudi, a kao odgovor na to građani su pozvani da širom Srbije organiziraju prosvjede kao odgovor na to nasilje. Inače, to nasilje je policija statično promatrala te, mada je i sama bila predmet napada, često je osiguravala podršku i logistiku tim paramilitarnim jedinicama, piše Deutsche Welle.

Koliko je situacija bila dramatična pokazuje i to da se u takozvanom Ćacilendu, zajedno s grupicom sumnjivih likova, pojavio i brat predsjednika Srbije Andrej Vučić, koji je pokazivao srednji prst okupljenim građanima. Andreja Vučića se smatra sivom eminencijom u Srbiji, no on se inače vrlo rijetko pojavljuje u javnosti.

Grupe navijača i ljudi iz kriminalnog miljea pojavili su se i na najnovijim prosvjedima. Njihova najveća koncentracija je bila u Novom Sadu, gdje je došlo i do najvećeg obračuna između građana i tih grupa. Masovna upotreba pirotehnike od strane navodnih pristaša SNS-a, ispred kojih su stajali kordoni policije koji su razdvajali dvije strane, dovela je do brojnih ozljeda i fizičkih obračuna.

Zastrašivanje građanskim ratom

Sugovornici DW-a smatraju da režim Aleksandra Vučića ovim otvorenim provokacijama i upotrebom paramilitarnih jedinica pokušava stanovnike Srbije zaplašiti građanskim ratom.

Kako za DW kaže Filip Švarm, glavni urednik tjednika Vreme, Aleksandar Vučić je upotrebom plaćenih nasilnika želio pokazati svom biračkom tijelu da i dalje ima neku moć. „Protekla noć je između ostalog pokazala da on nije predsjednik svih građana, već šef jedne manjine koja je spremna na sve. Oni često govore da su to pristaše SNS-a, ali ja bih rekao da oni to nisu već da su to unajmljene siledžije. Najporaznije u svemu je što smo prisustvovali praktičnom raspuštanju policije, jer ona nije radila ništa drugo nego štitila te režimske nasilnike“, navodi naš sugovornik.

Mislim da je Vučić svjestan da je izgubio većinsku podršku nacije, ističe za DW politički analitičar Dragomir Anđelković, „i sada ucjenjuje Srbiju građanskim ratom". „Stvara atmosferu građanskog rata kako bi ljudi pomislili: bolje je da on nastavi vladati nego da dođe do sukoba. Čini mi se da ni njemu nije u interesu da do toga dođe, ali zateže uže do pucanja kako bi zaplašio ljude da odustanu od protesta“, smatra Anđelković.

Gašenje požara benzinom

Upotrebu maskiranih osoba, među kojima je puno onih s bogatim policijskim dosjeom, koje su građane gađale zaleđenim bočicama vode i u tu svrhu dovozili hladnjače ispred prostorija SNS-a, direktno gađale pirotehnikom ili im nanosile ozljede raznim metalnim i drvenim palicama, režim je pokušao pripisati pobunjenim građanima i studentima.

„To je njihova stara taktika dehumanizacije građana i studenata“, primjećuje Filip Švarm. On dodaje da je to „pokušaj rješavanja problema tako što će se požar gasiti benzinom". „Izgleda da taj pokušaj zastrašivanja građana nije uspio, ali su oni na njega računali kao na ključni faktor pasivizacije društva. Oni to izgleda ne shvaćaju, jer se nakon takvih istupa broj pobunjenih građana samo povećava", smatra Švarm.

Stvari u Srbiji izmiču kontroli? Nasilje na ulicama, Vučićevo ponoćno dramatično obraćanje: 'Večeras je teška večer za sve građane' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

To je „orvelovska priča" gdje se krivac pretvara u žrtvu, napominje Dragomir Anđelković i kaže da je to „pokušaj da se nasilje pretvori u politiku mira". „Rađeno je to i ranije, ali je sada to već izuzetno drsko. Loše je za Vučića što ipak živimo u doba društvenih mreža, i sve što on radi se lako razotkrije kao laž. Računa na to da u Srbiji već svi sve znaju i da više nije ni važno što govorite, a u inozemstvu ga još uvijek podržavaju, ili se bar trude održati ga“, naglašava Anđelković.

Pokušaj uvođenja izvanrednog stanja?

Pokušaj režimskih provokacija i sukoba za mnoge je znak da Aleksandar Vučić to radi kako bi uveo izvanredno stanje u zemlji. No ima i onih koji misle da bi službeno uvođenje izvanrednog stanja ugrozilo EXPO izložbu 2027. godine, do koje je režimu izuzetno stalo, a pored toga i strane investicije.

Filip Švarm smatra da bi taj potez pokazao slabost Aleksandra Vučića i njegovog režima. „To ne bi bilo dobro primljeno ni u inozemstvu, a ugrozilo bi i EXPO i neke druge stvari do kojih im je stalo. To bi već podsjećalo na režim Lukašenka i slične autokrate i diktatore. Postavlja se i pitanje kapaciteta vlasti za tako nešto, jer vidimo da s pozicija vlasti govori svega nekoliko osoba i da je režim sada spao samo na ljude koje mobilizira novcem", primjećuje glavni urednik tjednika Vreme.

Ne smije doći do službenog uvođenja izvanrednog stanja jer bi to izazvalo dodatni otpor, ocjenjuje pak Dragomir Anđelković. „Takav način blokiranja normalnih političkih procesa bi izazvao pažnju širom svijeta, a to je posljednje što je sada potrebno Aleksandru Vučiću. Vraćamo se na to da zapravo želi i dalje širi atmosferu straha od građanskog rata“, kaže naš sugovornik.

Zloupotreba vojnih specijalaca

Gotovo slučajno je otkriveno da je sedam pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije ozlijeđeno ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu. To je otvorilo niz pitanja o zloupotrebi vojske, koja ima precizna pravila koga njihove specijalne jedinice mogu čuvati, i što su one tražile u prostorijama jedne političke stranke. Jedan od tih pripadnika je pred naletom građana iz službenog pištolja ispalio hice u zrak, i tako spriječio daljnje sukobe.

Objašnjenje vlasti da su bili na službenom zadatku zaštite određenih osoba nije zadovoljilo javnost. Kako primjećuje Filip Švarm, „ne znamo tko je ta osoba koju su štitili u stranačkim prostorijama". „To je još jedan dokaz koliko ovaj režim uništava sve institucije. Mi čujemo priče kako su se oni obranili, ali nismo čuli koga su štitili i što su tamo radili", napominje Švarm za DW.

Dragomir Anđelković smatra da je Vučić „unutar sistema vojske i policije stvorio svoje pretorijance". „To su male grupe najamnika koje su spremne raditi šta god on naredi. Tu, na žalost, spadaju i pripadnici specijalnih vojnih jedinica Kobre koje su drastično bolje plaćeni iz bijelih i crnih fondova. Vučić ne vjeruje državnim strukturama i zato je dio državnih struktura potkupio i pored njih stvorio i paravojne formacije“, skreće pažnju Anđelković.

Pojačanje represije i trenutak istine

Pojačanje represije, masovna uhićenja ili pokušaj smirivanja situacije? Sudeći po prvim reakcijama, predsjednik Srbije će pokušati sve buduće korake opravdati poštivanjem zakona i svaki korak predstaviti kao legalni odgovor države.

Vlast će svakako krenuti u dodatnu represiju, kaže Filip Švarm. On ocjenjuje da će to značiti razna proizvoljna uhićenja i pojačanu brutalnost. „Teško je sada procijeniti posljedice toga, ali ne vjerujem da će uspjeti eksploatirati ovo nasilje. Srbija svakako ulazi u jedno veliko doba neizvjesnosti", ističe Švarm.

Došli smo do trenutka istine, naglašava pak Dragomir Anđelković. „Sada ćemo vidjeti postoje li u pravosuđu i policiji oni koji nisu spremni raditi sve što režim naloži. Nacija je povjerovala u pravnu državu nakon uhićenja pojedinih ministara zbog pronevjere na pruzi Novi Sad- Kelebija. Ako sada prihvate da šire represiju prema mirnim građanima, onda je jasno da je sve to bila prijevara. Što se Vučića tiče, on bi se ponašao kao Staljin kad bi mogao, ali ga u tome ipak sprečava to što je u srcu Europe“, zaključuje Dragomir Anđelković.