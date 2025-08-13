Rekonstrukcija vlade u Beogradu: Srpski premijer Macut smijenjuje proruske dužnosnike pod pritiskom Zapada

Srbijanski premijer Đuro Macut otpustit će iz svoje vlade nekoliko proruskih političara, a to je zbog pritiska sa Zapada. Vijest je to koja je objavljena i u našim medijima te je obišla i cijeli istočni dio regije iako ju je objavila ruska agencija TASS pozivajući se na izvore u vladi Srbije.

Srbijanski premijer Đuro Macut, koji se suočava s pritiskom Zapada, planira provesti rekonstrukciju vlade početkom sljedećeg tjedna, smijenivši Miloša Anđića, šefa kabineta i savjetnika za nacionalnu sigurnost, Aleksandru Nikolić, višu savjetnicu za vanjsku politiku, Anu Jovančić, zamjenicu šefa kabineta, i Biljanu Bogićević, višu savjetnicu, citira ruska agencija svoj izvor. Kako je Aleksandar Vulin, gorljivi podupiratelj imenjaka mu Vučića, poznat i po proruskim stavovima te ga se smatra i političarem pod izravnim ruskim utjecajem, onda ne čudi da se spominje i osoblje koje je ranije radilo u njegovom kabinetu.

Svakako, vijest treba uzeti i u kontekstu novih nereda u Beogradu koje mnogi opisuju kao kaos, a koji su nastupili netom prije posjeta Beogradu austrijskog kancelara Christiana Stockera koji se u glavnom gradu Srbije treba susresti i s Aleksandrom Vučićem. Također treba podsjetiti i kako je upravo austrijskoj agenciji APA izjavu o koncesijama vezanima za ruske sankcije u zamjenu za ubrzani pristup EU dao srbijanski ministar Nemanja Starović. Osim što su prozvani dužnosnici radili za Vulina, oni u životopisima imaju i rad za srbijansku obavještajnu zajednicu.

Svi su oni srbijanski sigurnosni dužnosnici s iskustvom u sigurnosnim agencijama, koji su karijeru započeli u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodao je izvor ruske agencije. Ovaj neimenovani izvor nastavio je kako na taj način Zapad nastoji oslabiti veze Srbije s Rusijom. - Kabinet premijera zapravo može blokirati bilo koju odluku vlade, uključujući i one vezane uz sankcije i antiruske deklaracije. Dakle, ako se ti ljudi otpuste, u vladi neće ostati nitko tko bi spriječio donošenje odluka usmjerenih protiv Rusije, naglasio je izvor te precizirao da „srpski predsjednik Aleksandar Vučić nije dio ovog procesa“. Ta su imena vrlo interesantna. Za Miloša Anđića koji je zapravo šef kabineta srbijanskog premijera mediji susjedne države pisali su kako je često viđan s Aleksandrom Vulinom u posjetama Moskvi te je dobio više odlikovanja ruskih obavještajnih službi.

On je kao koordinator u Sektoru za međunarodnu suradnju 2022. godine u Moskvi dobio medalje direktora federalne službe za vojno-tehničku suradnju Dmitrija Šugajeva za unaprjeđenje te suradnje. Godinu dana ranije je nagrađen medaljom za uspješnu suradnju od „Rosteha“, ruskog državnog obrambenog konglomerata. Ali, 2017. primio je medalju časti francuske policije za doprinos stvaranju bilateralne jedinice za borbu protiv trgovine oružjem, u okviru suradnje Srbije i Francuske. Isto je interesantno kako je nedavno, 4. kolovoza, u komisiju za analizu rada visokoškolskih ustanova, imenovan upravo Anđić kao i Ana Jovančić. Podsjetimo da se Vučićeva vlast obračunava s nizom fakulteta u Srbiji i njihovim predavačima zbog podrške prosvjedima.

Anđić je za šefa Macutovog kabineta izabran nedavno, prošlog mjeseca, a njegovo je imenovanje, što je također interesantno, pozdravio i minorni desni političar Alekandar Đurđev iz Srpske lige, a nekada član ekstremno desnih Dveri. On je istaknuo kako je Anđić čovjek bogate karijere u međunarodnoj sigurnosti, priznat od strane i Francuske i Rusije, i da su upravo njegove veze u Moskvi sada predstavljene kao "sporne" a da je Macut njegovim imenovanjem pokazao državničku zrelost i samostalnost. Odluka o njegovom postavljenju donesena je još 24. travnja, ali se ime Anđića tada gotovo i nije spominjalo u javnom prostoru.

Nakon što se doznalo za njegovo imenovanje, više medija u regiji upozoravalo je na Anđićev životopis te se spekuliralo da je on postavljen kako bi Macuta kontrolirao na različite načine gdje se spominjao i mogući razvoj afere vezane za spornu kupnju njegove vile u beogradskom kvartu Zvezdara. Jer, prema pisanju srbijanskih medija, Macut je samo dan prije nego će biti imenovan premijerom Srbije kupio za milijun eura vilu na Zvezdari od Tomislava Bogetića, bivšeg direktora javnog poduzeća Beograd put i bivšeg dužnosnika Demokratske stranke Srbije.