VELIKI PROSVJED

Kaos u Srbiji, nasilje na ulicama, snimljen muškarac s pištoljem. Oglasio se Vučić: 'Građanskog rata neće biti'

U Beogradu su se građani okupili i u Požeškoj ulici
Foto: M.M./ATAImages
Autori: Vecernji.hr , Velimir Ilić/Hina
14.08.2025.
u 07:14

Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je u srijedu navečer, u valu novih protuvladinih prosvjeda, optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti. Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci. U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa. Srbijanski je predsjednik kazao da se "uspostavlja kontrola" i da će na ulice izaći veći broj policajaca. "Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir", rekao je Vučić.

On je u dramatičnom tonu ustvrdio kako je u Novom Sadu "do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću", aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, "suprotstavili  batinašima i blokaderima". Nasuprot izjavama šefa države i policije, prosvjednici tvrde suprotno - da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije. Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučić koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.  Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti. Vučić je u srijedu, poslije razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, novinarima rekao da su se "mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji", a optužio je i nevladin sektor da je "plaćen izvana" i da ima "gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu." On je, u kontekstu izbora koje zahtjeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti "prije ustavnog i zakonskog roka", ne precizirajući kada. 

Prosvjedi u više gradova Srbije nastavljeni su i poslije ponoći, javili su beogradski mediji. Kako javlja Nova.rs naprednjaci su sinoć napadali građane pirotehničkim sredstvima tijekom prosvjeda u Novom Sadu, nakon čega je došlo do sukoba s građanima. Nepoznati muškarac izvukao je pištolj ispred SNS prostorija u ovom gradu. Beograđani su pokušali doći do Ćacilenda, ali policija im nije dopuštala, pa su blokirali Slaviju i okolne ulice. Policija je hapsila građane kod Pravnog fakulteta, a na ulicama glavnog grada zabilježeni su i prizori policijske brutalnosti prema građanima. Došlo je i do obračuna žandarmerije i okupljenih na prosvjedu u Nišu. U gradovima širom Srbije demonstranti su prosvjedovali ispred sjedišta SNS-a koja je čuvala policija, a na nekoliko mjesta došlo je do probijanja kordona. 

prosvjedi u srbiji Aleksandar Vučić Srbija

