Kaos u Srbiji, nasilje na ulicama, snimljen muškarac s pištoljem. Oglasio se Vučić: 'Građanskog rata neće biti'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je u srijedu navečer, u valu novih protuvladinih prosvjeda, optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti. Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci. U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa. Srbijanski je predsjednik kazao da se "uspostavlja kontrola" i da će na ulice izaći veći broj policajaca. "Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir", rekao je Vučić.

On je u dramatičnom tonu ustvrdio kako je u Novom Sadu "do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću", aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, "suprotstavili batinašima i blokaderima". Nasuprot izjavama šefa države i policije, prosvjednici tvrde suprotno - da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije. Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučić koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

KOLEGA VELJKO SA FILOZOFSKOG FAKULTETA JE BRUTALNO PRETUČEN OD ATRANE ŽANDARMERIJE I UHAPŠEN JE!!! 🤬🤬🤬🤬



SVI NA ULICE‼️‼️‼️#niš #studenti pic.twitter.com/mqL4Qf8sIA — Neformalna grupa studenata Niša (@ngs_nis) August 13, 2025

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja. Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti. Vučić je u srijedu, poslije razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, novinarima rekao da su se "mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji", a optužio je i nevladin sektor da je "plaćen izvana" i da ima "gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu." On je, u kontekstu izbora koje zahtjeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti "prije ustavnog i zakonskog roka", ne precizirajući kada.

Prosvjedi u više gradova Srbije nastavljeni su i poslije ponoći, javili su beogradski mediji. Kako javlja Nova.rs naprednjaci su sinoć napadali građane pirotehničkim sredstvima tijekom prosvjeda u Novom Sadu, nakon čega je došlo do sukoba s građanima. Nepoznati muškarac izvukao je pištolj ispred SNS prostorija u ovom gradu. Beograđani su pokušali doći do Ćacilenda, ali policija im nije dopuštala, pa su blokirali Slaviju i okolne ulice. Policija je hapsila građane kod Pravnog fakulteta, a na ulicama glavnog grada zabilježeni su i prizori policijske brutalnosti prema građanima. Došlo je i do obračuna žandarmerije i okupljenih na prosvjedu u Nišu. U gradovima širom Srbije demonstranti su prosvjedovali ispred sjedišta SNS-a koja je čuvala policija, a na nekoliko mjesta došlo je do probijanja kordona.