Tko je čovjek koji je povukao pištolj u Novom Sadu? Dačić: 'Prijetila je opasnost...'

Nakon vala nasilja u gradovima Srbije tijekom vala novih protuvladinih prosvjeda, srpski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti. Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci. U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Prosvjednici pak tvrde suprotno - da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka čovjeka s pištoljem kod prostorija SNS-a u Novom Sadu. Kako je rekao ministar policije Ivica Dačić, u pitanju je vojnik Vojske Srbije koji je nosio službeno oružje. "Želim demntirati priče koje su se pojavile da je netko iz te skupine pristaša SNS-a potegnuo pištolj. U ovom napadu prijetila je opasnost da se izgube ljudski životi. Čovjek koji je u skladu sa zakonom imao sa sobom službeno oružje je vojnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin", rekao je Ivica Dačić, javlja Blic.

Podsjetimo, nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja. Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti. Vučić je u srijedu, poslije razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, novinarima rekao da su se "mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji", a optužio je i nevladin sektor da je "plaćen izvana" i da ima "gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu." On je, u kontekstu izbora koje zahtjeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti "prije ustavnog i zakonskog roka", ne precizirajući kada.