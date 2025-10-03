Naši Portali
MARINA KATINIĆ PLEIĆ

VIDEO Kandidatkinja za dječju pravobraniteljicu kritizira novi zdravstveni odgoj u Zagrebu, objasnila i zašto

Zagreb: U Društvu hrvatskih književnika održano je predstavljanje posljednjih triju brojeva časopisa "Republika"
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
Autor
Petra Balija
03.10.2025.
u 13:40

Katinić Pleić također kritizira uvođenje novog zdravstvenog odgoja u Zagrebu, smatrajući da su za njegovu promociju zaslužne feminističke i LGBT udruge poput CESI, koje financira Grad Zagreb

Marina Katinić Pleić, kandidatkinja za dječju pravobraniteljicu, gostovala je u emisiji Večernjeg TV-a na temu seksualnog i zdravstvenog odgoja, u kojoj je podigla nekoliko kontroverznih pitanja vezanih uz seksualni i zdravstveni odgoj djece u školama. Katinić Pleić započela je emisiju ističući problem s određenim slikovnicama za djecu u dobi od 3 do 5 godina. Ove slikovnice, kako tvrdi, eksplicitno opisuju spolne odnose, spominju spolne organe i koriste kliničke nazive. Prema njezinoj tvrdnji, takve knjige su nedavno preporučene knjižnicama i dostupne za kupovinu, a povjerenstvo koje ih odobrava nema stručnjake s pedagoškim i psihološkim kvalifikacijama. Također kritizira širu tendenciju da se djeca gledaju kao odrasli, naglašavajući da se njihova spolnost često tumači kroz prizmu seksualnosti odraslih. Spomenula je izjave psihologinje Tanje Jurić koja je dio Povjerenstva za izvannastavnu aktivnost zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba koja je u jednoj emisiji izjavila da se ne treba ometati djecu u vrtiću kada dodiruju svoja spolovila na nastavi ili u vrtiću. Katinić Pleić tvrdi da takvi stavovi nisu znanstveni, nego se temelje na svjetonazoru, odnosno na vrijednostima koje nisu univerzalne.

Katinić Pleić također kritizira uvođenje novog zdravstvenog odgoja u Zagrebu, smatrajući da su za njegovu promociju zaslužne feminističke i LGBT udruge poput CESI, koje financira Grad Zagreb. Prema njenim riječima, te organizacije zagovaraju odgoj koji ne odgovara uvriježenim vrijednostima mnogih roditelja i njihovih obitelji, već slijedi ideološke smjernice koje se protive tradicionalnom shvaćanju spolnosti i obitelji.

Navodi istraživanja koja pokazuju da samo mali broj programa seksualnog obrazovanja postiže stvarnu promjenu u ponašanju mladih, poput odgađanja početka spolnih odnosa ili povećane uporabe zaštite.

Katinić Pleić smatra da bi roditelji trebali imati mogućnost odabrati između različitih programa koji su u skladu s njihovim vrijednostima. Naglašava da obitelj mora ostati primarni odgajatelj, a škola treba biti partner u odgoju, a ne protivnik roditeljskim uvjerenjima.

Na kraju, Katinić Pleić rekla je da podržava prosvjed roditelja koji će se održati sutra ispred Gradske uprave, jer smatra da je pravo roditelja na odlučivanje o odgoju djece ključno za demokratski proces. Ova inicijativa, prema njezinim riječima, predstavlja legitimnu borbu za pravo roditelja da izraze svoje nezadovoljstvo i postave pitanja koja se odnose na obrazovne smjernice koje utječu na njihov odgoj.

Ključne riječi
Dječja pravobraniteljica zdravstveni odgoj Marina Katinić Pleić

