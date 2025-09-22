Đaci i roditelji zadovoljni zdravstvenim odgojem

Evaluacija prve godine provedbe Zdravstvenog odgoja i obrazovanja (ZOO) u riječkim osnovnim školama pokazala je da su učenici, roditelji, provoditelji programa i ravnatelji škola zadovoljni tim programom te da ga ocjenjuju kvalitetnim.

Rezultati evaluacije predstavljeni su jučer na prvom stručnom simpoziju o zdravstvenom odgoju i obrazovanju pod nazivom "365 dana zdravlja u školi: Iskustva, učinci, izazovi", održanom u Gradskoj vijećnici Rijeke. Pilot-faza projekta Zdravstvenog odgoja i obrazovanja provedena je prošle školske godine u šest riječkih osnovnih škola. Evaluaciju je proveo istraživački tim u sastavu Tanja Jurin, Goran Koletić i Tatjana Čulina. Od 90 učenika osnovnih škola u evaluaciji su sudjelovala njih 74, ispunjavanjem upitnika te odgovaranjem na 15 postavljenih pitanja iz nastave ZOO-a, kako bi se dobio uvid u stečeno znanje učenika.

Oni su ocijenili zadovoljstvo ovim programom prosječnom ocjenom 4,4 na ljestvici do pet. Njih 39 posto izjasnilo se da su jako zadovoljni, a još dodatnih 50 posto da su zadovoljni, naveo je istraživački tim. Više od 70 posto anketiranih učenika smatra da im je ovaj program bio koristan, a na upit što bi u njemu mijenjali, većina je odgovorila da ne treba ništa mijenjati. Učenici su, na upit o tome za koje bi teme željeli da su još više zastupljene u ZOO-u, često navodili da su to mentalno zdravlje te prehrana i tjelesna aktivnost. Izražavali su i želju da se više provodi terenska nastava.

Učenici su u upitnicima većinski ocijenili da je nastava Zdravstvenog odgoja i obrazovanja bila zanimljiva i da su u sve četiri teme stekli nova znanja, a njih čak 80 posto smatra da im je stečeno znanje korisno u životu. U provjeri znanja, od 15 postavljenih pitanja, točno je odgovoreno na prosječno 11.

Roditelji djece koja su pohađala ZOO ocijenili su da su teme iz programa važne, navodili da su zadovoljni načinom provedbe, kvalitetom i prilagođenošću programa djeci. Roditelji su isticali i želju da ih se više uključi u provedbu programa, odnosno da budu više informirani o sadržaji i temama. Provoditelji programa, odnosno učiteljice i učitelji, ocijenili su većinski da su bili dobro pripremljeni za provedbu. Više od 70 posto zadovoljno ih je provedbom. No neki od provoditelja programa požalili su se na nepovoljan raspored sati, jer se ZOO često održavao kao zadnji, dodatni sat nastave petkom i danima kad su učenici već umorni i preopterećeni. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić istaknula da je Rijeka prva u Hrvatskoj počela s provedbom ovakvog programa. "Taj iskorak pokazuje kako odgovorno društvo prepoznaje važnost ulaganja u zdravlje djece te u zdraviju, osvješteniju i otporniju zajednicu", kazala je.