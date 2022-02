Kako teku radovi na mostu Ston? Obavljena montaža drugog segmenta čelične konstrukcije

U srijedu navečer uspješno je obavljena montaža drugog segmenta čelične konstrukcije mosta Ston, izvijestili su iz Brodosplita. Podsjetimo, kako je pisao Večernji list plan je pak da se montaža i okrupnjivanje segmenata na mostu Ston završe do kraja trećeg mjeseca. Slično kao i na Pelješkom mostu segmenti se trebaju podići, postaviti precizno na svoju poziciju i zatim uz pomoć zavarivača okrupnjivati. Cijela dionica Prapratno – Doli, koja je najkompleksniji i najzahtjevniji dio gradnje pristupnih cesta, trebala bi biti gotova krajem jeseni ili krajem ove godine.

Projektirana konstrukcija mosta Ston ukupne je dužine 485 metara, a koja se koja se sastoji od šest raspona: 55, 85,110, 85, 75 i 55 metara. Najveći raspon mosta dužine 110 metara premošćuje tako gotovo cijelu širinu kanala na koti mora, odnosno njegov dublji dio, dok su tek izuzetno plitki dijelovi, dubine manje od jednog metra, ostali izvan ovog raspona. Temeljem provedenih analiza usvojen je koncept temeljenja na pilotima za stupišta S2, S3, S4 i S5, dok se stupište S6, kao i upornjaci U1 i U7 temelje plitko na osnovnoj stijeni.

Stupišta S2 i S5 temeljila su se na devet pilota, a stupišta S3 i S4 na 12 pilota promjera 1,8 metara. Širina mosta iznosi 11,60 metara, a sastoji se od dva prometna traka širine 3,50 metra. Rasponska konstrukcija mosta Ston projektirana je kao kontinuirana greda preko šest polja sa spregnutim poprečnim presjekom sastavljenim od čeličnog sanduka i betonske ploče. Spregnuta konstrukcija logičan je odabir s obzirom na visoku seizmičku aktivnost područja, tj. ukupna masa konstrukcije bitno je smanjena u odnosu na betonsku varijantu.

Na ljeto će u promet biti pušten Pelješki most i cijela dionica pristupnih cesta koje gradi Strabag te dio dionice koju radi Avax, izuzev stonske obilaznice koje je dio i most Ston.

Stonska obilaznica bit će gotova na jesen, najkasnije do kraja 2022. No u HC-u ističu da cijeli projekt cestovnog povezivanja južne Dalmacije, dug ukupno 32,5 kilometra, ima među ostalim četiri tunela i jedan grandiozni most pa su takva odstupanja zapravo minimalna, u granicama tolerancije.